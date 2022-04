Salmonelle: un nuovo rappel de produit ordonné par l’Afsca

Les rappels de produit se moltiplicant.







en concertation avec l’Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire (AFSCA), Smartmat a decidé de pensionrer de la vente le colis-repas “One Meal Box” avec viande et le rappelle auxré consommateurs en raison de la pala salmon dans les 300 grammi de lamelles de bœuf mariné thaï (épicées avec de la citronnelle), annonce l’entreprise samedi.







Smartmat richiede ai clienti che ne pasano il prodotto e il ritorno al punto di vendita per un rimborso.

Le rappel concerne le produit « One Meal Box » comprenant le « plat de riz avec bœuf mariné et poivron » avec les numéros de lot 220404 et 220405. Les colis-repas, qui affichent comme date de péremption les 10 et 11 on tavril été commercialisés dans différents magasins Okay tra il 4 e il 11 aprile 2022.







Per informazioni più ampie, i clienti possono essere contattati al servizio clienti di Smartmat tramite il numero 09/298.05.10 o per posta tramite l’indirizzo foodlover@foodbag.be.