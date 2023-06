Avere informazioni non è necessariamente dannoso per la salute mentale

Notizia

A meno che non ci concentriamo esclusivamente su media positivi, le cattive notizie hanno permeato a lungo la nostra vita quotidiana. Qualcosa non senza influire sulla salute mentale. Tuttavia, può essere necessario un po’ di buone notizie al giorno per ridurre gli effetti dannosi delle informazioni negative, rivela uno studio scientifico. Questa piccola notizia positiva renderà più facile credere nella bontà dell’uomo.

Notizie, conflitti armati, attacchi terroristici e pandemie globali: il flusso quotidiano di informazioni sta diventando allarmante? Sì, dicono quelli che hanno deciso di tagliarsi fuori dai media per preservare la propria sanità mentale. No, i fan dei canali di notizie 24 ore su 24 affermeranno dove, come molti altri media, qualunque essi siano, le cattive notizie hanno da tempo sostituito le buone notizie. Mentre molti studi hanno già riportato l’impatto di tali informazioni negative sul benessere della popolazione, ricerche recenti suggeriscono che le storie di azioni positive, come le cosiddette informazioni “soft”, consentiranno di mitigare gli effetti negativi di Questo. Cattive notizie.

Ridurre l’impatto delle cattive notizie

Questo studio è stato condotto su iniziativa di ricercatori che lavorano nei Dipartimenti di Psicologia delle Università dell’Essex e del Sussex nel Regno Unito. Pubblicato in Rivista più unaIl loro lavoro si basa sui dati e sulla pubblicità di 1.806 persone in Gran Bretagna e in America. Era diviso in cinque gruppi soggetti a notizie, immagini e storie: “dissolutezza” con solo notizie negative, “beneficenza” con storie di azioni altruistiche, “intrattenimento” con notizie divertenti o leggere e “dissolutezza e beneficenza” che combinano notizie positive e dare. Informazioni negative e “dissolutezza e intrattenimento” che combinano notizie negative e divertenti.

Per il primo gruppo soumis à des mauvaises nouvelles, entre catastrophes mondiales et faits divers, les chercheuses ont observé une house significativa des émotions negatifs avec, en parallelèle, une baisse des emotions positives, et une percezione plus sombre de l’humanité et de la associazione. Come previsto, ma ancora più sorprendentemente, i partecipanti al gruppo “immorale e generoso”, che si sono trovati di fronte ad azioni dannose oltre che generose, non hanno visto i loro sentimenti intensificarsi, negativamente, al contrario. Lo studio mostra che questi aumenti erano piccoli e che le emozioni positive non sono diminuite bruscamente, ma in alcuni casi sono aumentate. Un’altra osservazione è che le azioni altruistiche hanno alleviato più facilmente i sentimenti negativi provati a causa delle cattive notizie rispetto alle informazioni divertenti o spensierate.

necessario riequilibrio

“Con una persona su tre che limita o evita le notizie a causa del loro contenuto deprimente, ripristinare l’equilibrio delle notizie attraverso notizie incentrate sulla gentilezza può fornire la speranza e l’umore di cui le persone hanno bisogno per continuare a preoccuparsi di tutto ciò che sta accadendo nel mondo.La dott.ssa Catherine Buchanan dell’Università dell’Essex afferma: In un comunicato stampa. Lo studio mostra che un certo equilibrio tra buone e cattive notizie, che probabilmente riflette maggiormente la realtà, avrà un effetto positivo sul benessere così come sulla percezione della società – e quindi sulla società stessa; Le notizie positive fungono da cuscinetto per mitigare gli effetti delle informazioni negative.

“C’è qualcosa di unico e ringiovanente nel vedere la gentilezza degli altri non solo perché evoca sentimenti piacevoli.Il Dott. Buchanan precisa, concludendo:Le notizie che mettono in risalto il meglio dell’umanità ammorbidiscono l’influenza di coloro che esplorano il peggio dell’umanità. Permette alle persone di mantenere una convinzione fondamentale per una buona salute mentale, vale a dire che il mondo e le persone in esso sono fondamentalmente buone.“.