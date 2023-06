Alcune foreste ora emettono più anidride carbonica di quanta ne assorbano!

Mentre la superficie forestale della Francia è aumentata in media dello 0,7% all’anno dal 1985, la mortalità degli alberi è aumentata del 54% in 10 anni.

il primo serbatoio di carbonio della nazione, prima della prateria, La foresta francese ha visto la sua capacità di assorbire l’anidride carbonica dimezzata in dieci anni. in Hauts-de-France, Grand-Est e Corsica, Anche le foreste sono diventate emittenti di anidride carbonica ! La funzione primaria degli alberi che immagazzinano l’anidride carbonica emessa dalle attività umane, grazie alla fotosintesi, è davvero minacciata? Chi è responsabile di questo flagello che minaccia l’obiettivo della neutralità del carbonio nel 2050?

Secchezza e fragilità

Nel 2021, le foreste francesi hanno assorbito solo 31,2 milioni di tonnellate di anidride carbonicaCioè, il 7,5% delle emissioni del paese: Era due volte meno di dieci anni fasecondo Un rapporto pubblicato il 5 giugno A cura del Centro Tecnico Professionale per lo Studio dell’Inquinamento Atmosferico (Citepa). Mettendo in comune questi dati con altri Lavoro di ricerca monitoraggio satellitare, UN Disegnato dai nostri colleghi dal giornale il mondo Fino a quando non rivela che le foreste di Hauts-de-France, Grand-Est e Corsica Emettono più anidride carbonica di quanta ne assorbano…

Questa osservazione molto inquietante può essere facilmente spiegata: Siccità, incendi e tempeste sono i principali colpevoli, e l’aumento della sua frequenza nei prossimi decenni a causa del riscaldamento globale non è di buon auspicio. COSÌ, La mortalità degli alberi è aumentata del 54% in 10 anni, mentre allo stesso tempo, La superficie forestale aumenta dello 0,7% ogni anno Dal 1985.

In Hauts-de-France, se Le cause delle emissioni di anidride carbonica dalle foreste sono “multifabbriche”IL proprietà dei blocchi forestali Gioca molto: Il 75% di essi sono speciali e spesso sono molto piccoli e più frammentati e quindi più fragili e più sensibili agli sbalzi di temperatura. Fragilità facilmente avvertibile in periodi di siccità: così l’ONF la apprezza Dal 2018 e dal ripetersi della carenza idrica, 300.000 ettari di foreste in Francia hanno subito un notevole degradocon tassi di mortalità a volte massicci, come nel caso dell’Oise, dove quasi il 30% della foresta è appassito.

Stop ai tagli!

nelle nostre foreste, La mancanza d’acqua può essere legata anche a una tendenza: la voglia di tagliare tanto! Raccolta del legname Meno vegetazione, meno biomassa, meno traspirazione e quindi meno acqua che ritorna al suolo.Secondo il ricercatore Jonathan Lenoir. D’altra parte, Inoltre, abbattere gli alberi più vecchi non è una buona idea: questi alberi possono immagazzinare tanta anidride carbonica quanto i più giovaniE per secoli! È anche più resistente alla siccità…

Scegli cosa intendi Migliore gestione umana del bosco. E questo non significa piantare alberi ovunque: devi assicurarti che siano ben piantati e mantenuti. In realtà, Tuttavia, un albero scarsamente protetto sarà più suscettibile agli insetti e alle malattie Un albero morto emette anidride carbonica ! Anche la cura del suolo è necessaria: La meccanizzazione delle foreste con i suoi macchinari eccessivi tende a compattare il suolo, il che riduce nuovamente il capacità di assorbimento di anidride carbonica. C’è ancora tempo per agire, affinché le nostre foreste restino fedeli alla loro reputazione di primi pozzi di carbonio…