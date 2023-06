“Era meglio prima”: no, e c’è uno studio che lo dimostra

Tempo di lettura: 5 minuti

La maggioranza delle persone sente che la società ha perso i valori morali dalla loro nascita, mentre nessun sondaggio ha misurato questo fenomeno: questa la conclusione Da uno studio pubblicato a inizio giugno sulla rivista scientifica Nature . Due ricercatori americani, Adam Mastroianni della Columbia University e Daniel Gilbert della Harvard University, hanno compilato tutti gli studi, in sessanta paesi diversi e in oltre settant’anni, in cui hanno chiesto ai partecipanti valori morali come la gentilezza, l’onestà e l’altruismo.

Nel loro articolo, “The Illusion of Moral Decline”, riferiscono che su oltre 220.000 americani intervistati tra il 1949 e il 2019, l’84% considerava i valori morali in declino. Il risultato dei sondaggi condotti altrove è molto simile: degli oltre 354.000 intervistati intervistati in altri cinquantanove paesi, tra il 1996 e il 2007, poco più dell’86% ha scoperto che la società stava diventando sempre più immorale.

Raffinando i risultati, i ricercatori hanno scoperto che i partecipanti a tutti questi sondaggi attribuivano questo declino morale al fatto che le persone diventavano meno virtuose con l’età e al fatto che le generazioni più giovani erano più immorali delle persone anziane.

Nessun declino della morale nel nostro comportamento

Di fronte a questo quadro estremamente pessimistico, gli autori hanno cercato indagini che consentissero di determinare il livello delle qualità morali attraverso i secoli, al fine di scoprire se questa impressione fosse giustificata. Hanno già notato che se guardiamo ai crimini, alle guerre, alla colonizzazione o persino alla schiavitù, troviamo indicatori oggettivi di miglioramento generale nel modo in cui gli esseri umani vivono fianco a fianco su questo pianeta. Ma forse è diverso “morale quotidiana”che è più difficile da misurare oggettivamente.

Quindi hanno compilato i risultati dei sondaggi che ponevano domande del tipo: “Ieri sei stato trattato con rispetto tutto il giorno?” “,” Stai dicendo che la maggior parte delle volte le persone cercano di aiutare gli altri o pensano solo a se stesse? O ancora: “Negli ultimi 12 mesi, quante volte hai aiutato uno sconosciuto a portare i suoi acquisti, borsa o valigetta?”

Degli oltre quattro milioni di persone intervistate tra il 1965 e il 2020, La morale riportata dai partecipanti tra i loro coetanei è rimasta stabile nel tempo.Scrivono i due ricercatori. questo risultato “suggeriscono fortemente che l’impressione fin troppo comune del declino morale sia un’illusione”analizzano.

I meccanismi del pensiero che ci fanno rappresentare il passato

Se questa è solo un’impressione, perché questa convinzione è così ampiamente diffusa attraverso le epoche e i paesi? Per rispondere a questa domanda, Mastroianni e Gilbert ne indicano due Fenomeni psicologici noti.Pregiudizi che ci inducono a prestare maggiore attenzione alle informazioni negative che a quelle positive intorno a noi e un pregiudizio che ci fa ricordare gli eventi positivi meglio degli eventi negativi del nostro passato.

I bias cognitivi, errori logici dovuti a ragionamenti troppo brevi, facili e veloci, è uno dei temi dello studio PascalWagner Egger Professore – Ricercatore in Psicologia Sociale e Statistica all’Università di Friburgo. Ha co-scritto il libro con Gilles Belfaot Guarda la tua mente – 30 bias cognitivi descritti e spiegati per fare meno errori e ragionare meglio pubblicato nell’ottobre 2022.

“È un errore considerare il passato diverso da quello che era veramente.” Pascal Wagner Egger è un insegnante e ricercatore in psicologia sociale e statistica

Ricordiamo, tra le altre cose, il pregiudizio della negatività, che ci rende Preferisci le informazioni negative a quelle positive.e il pessimismo che ci rende “Glorificare il passato in relazione al presente”.

Sbagliamo percependo il passato come diverso da quello che era realmente, oppure memorizzando solo una parte delle informazioni, con la tendenza invece a ricordare cose positive., lui spiega. Oltre al fatto di idealizzare il passato, si presta attenzione solo agli aspetti negativi del presente.

Nel suo libro, Pascal Wagner-Eger fornisce alcuni esempi per capire cos’è il bias negativo: “Un ordine ricevuto con un giorno di ritardo causa relativamente più disagi della gioia di riceverlo con un giorno di anticipo.”O “Il fatto che i treni siano puntuali non è interessante, a differenza dei treni in ritardo, e ancor di più che si tratta di incidenti di treni”..

Queste convinzioni diventano argomenti politici

“Molti pregiudizi si possono sommare gli uni agli altri”.Dice, e forse per questo l’impressione di decadenza morale è così diffusa. D’altra parte, “A questo si possono aggiungere motivazioni sociali o politiche”.Note di Pascal Wagner Egger. Questo è particolarmente vero all’interno del conservatore o dell’alt-right, che spesso sostiene l’argomento per un passato più felice. Nel loro articolo, i due ricercatori americani fanno questa osservazione citando il famoso slogan di Donald Trump, “Make America Great Again”.

Il lavoro di Pascal Wagner-Eger sui pregiudizi cognitivi associati alle teorie del complotto. Cita, ad esempio, il fatto che il caso assuma una relazione causale, o anche un pregiudizio di proporzionalità, che ci porta a credere che un evento importante abbia necessariamente una causa importante (Ad esempio, la difficoltà di pensare che Diana sia morta per un piccolo incidente d’auto.). Inoltre, il cosiddetto “blind spot bias” ci fa ridurre il rischio di diventare vittime di pregiudizi cognitivi.

2000 anni fa si diceva già “era meglio prima”

Idealizzare il passato in relazione al presente è un modo di pensare così comune che troviamo la famosa frase “era meglio prima” nelle fonti antiche. L’articolo “The Delusion of Moral Decline” cita ad esempio Livio, autore romano del I sec. “Il crollo delle fondamenta della moralità” Con il risultato di “L’alba oscura della nostra era moderna”.

Senza andare così lontano, il ricercatore dell’Università canadese di Calgary Paul Ferry ha regolarmente twittato estratti di giornali nel corso dei decenni che contenevano frasi come “Nessuno vuole più lavorare”. O I bambini di oggi sono educati male.. Trova la prima frase in pubblicazioni del 1916, 1905 o addirittura del 1894, e la seconda fino al 1829.

Sii consapevole dei tuoi pregiudizi cognitivi per evitare di pensare male

Per non lasciarsi ingannare da questi pregiudizi del pensiero, sottolinea Pascal Wagner-Eger “In effetti, rendersi conto di ciò ci consente di contrastarlo parzialmente”.. Afferma la teoria secondo cui il nostro pensiero è costituito da due modalità: “Il sistema 1 è intuitivo, veloce e buono per la sopravvivenza e il sistema 2 è più lento, più analitico e consente, ad esempio, di correggere i pregiudizi attraverso uno sforzo intellettuale.”

In risposta a qualcuno che afferma che l’era attuale è tutta decadenza, crede che la soluzione migliore sia dirgli che esistono pregiudizi cognitivi, in modo che possa rendersi conto del suo errore. “Dire alla persona che ha torto spesso si ritorce contro e si arrabbiano e si arrabbiano”.

Il ricercatore ha anche notato che quando tiene conferenze su questo argomento, i presenti tra il pubblico spesso raccontano alcune delle proprie convinzioni o modi di pensare, senza essere obbligati a farlo.

Essere consapevoli dell’impatto dei pregiudizi cognitivi sui nostri pensieri è essenziale perché, come scrivono i ricercatori Mastroianni e Gilbert nella loro conclusione, queste opinioni hanno effetti sui nostri comportamenti: La ricerca mostra che le persone sono riluttanti a ricevere aiuto da estranei perché sottovalutano la disponibilità di queste persone a farlo. L’illusione del declino morale può essere una delle ragioni per cui le persone non fanno affidamento il più possibile sulla gentilezza degli estranei, il che può avere l’effetto di alimentare l’illusione”.