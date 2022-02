WhatsApp va enfin proponente le reazioni aux messaggi

La messagerie de Mata (Anciennement Facebook) va enfin se doter d’une fonction de réactions aux messaggi. Une nouveauté très attendue su WhatsApp.

WhatsApp a beau être l’une des applications de messagerie les plus utilisées à travers le monde, elle est parfois à la traîne en termes de functions. Alors que Telegram, Signal, Facebook Messenger o Messages d’Apple proponent de negir aux messaggi, le servizio di messaggi di Meta (Anciennement Facebook) n’offre toujours pas cette possibilité. À la place, l’utilisateur doit répondre par écrit envoy ouer un émoji dans la discussione pour faire part de son opinion.

Qu’à cela ne tienne, WhatsApp travaille depuis plusieurs mois sur une fonctionnalité de réactions. Repérée par WABetaInfo dès le mois de septembre, elle a d’abord été testée sur iOS et devrait bientôt être accessibile au plus grand nombre. WhatsApp prepara ed effettua l’arrivo delle reazioni aux messaggi, non si preoccupa per le chiffrement de bout en bout, dans una versione prochaine beta dell’applicazione per Android e iOS.

Le reazioni e i messaggi WhatsApp, ça change quoi ?

Cette fonctionnalité è un moyen rapide et facile da rispondere a un messaggio. Par esempio, elle évite de devoir rédiger une réponse sous form de texte. Un’opzione che può essere spiegata in presenza chez la parte dei concorrenti di WhatsApp. Le acquisizioni d’écran sembrano indicare l’applicazione di messaggistica per l’ispiratore di Facebook Messenger in una vasta gamma di emozioni solo per il messaggio. Pour l’heure, on ne sait pass si cette bulle apparaît après une pression longue ou en appuyant sur un bouton dédié.

WhatsApp sta preparando le reazioni ai messaggi (protette dalla crittografia end-to-end) in un nuovo aggiornamento in arrivo di WhatsApp beta per Android e iOS. 👍❤️😂😮🙏 pic.twitter.com/o9CMW6pnsN — WABetaInfo (@WABetaInfo) 2 febbraio 2022

Contrairement à ce que disaient les premiers retours, l’outil se limit à six réactions différentes par le biais d’emojis: le pouce levé, un cœur, des visages riant aux larmes, étonné ou qui ples main jointes et. Il n’est actuellement pas possible de changer cette liste ou de choisir un autre émoji, comme ce fût le cas avec la version test. Une fois sélectionnée, la reazione apparaît sous le message.

Toujours selon WABetaInfo, ces réactions ne sont pas anonymes et chaque membre d’une conversation peut voir qui a réagi. Sul partecipante désormais de savoir quand WhatsApp compte proponer cette fonctionnalité à l’ensemble de ses utilisateurs. Disponibile depuis quelques semaines sur Telegrammasu peut s’attendre à ce que WhatsApp ne prenne pas trop de retard.