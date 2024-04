Arrivato 48 minuti dopo Mathieu van der Poel, un corridore racconta la sua dura prova alla Parigi-Roubaix: “Tutti vogliono vederci soffrire”

Mathieu van der Poel stava probabilmente per concludere la conferenza stampa dopo la sua seconda vittoria alla Parigi-Roubaix quando l'australiano Cyrus Monk è entrato sulla pista di Roubaix deserta dalla maggior parte degli spettatori.

Il corridore del Team Q36.5 è l'ultimo a finire questa epica edizione del Nordic Inferno, tagliando il traguardo 48 minuti e 18 secondi dopo il vincitore della giornata.

Mathieu van der Poel, Alieni all'inferno: le figure folli di una primavera spettacolare

Penso che la Parigi-Roubaix sia come Hunger Games”.Lo ha spiegato al microfono del canale australiano SBS Sports dopo il suo arrivo. “Tutti vogliono vederci soffrire. Ogni settore ricorda una sparatoria e un luogo in cui qualcuno muore. Per me questo era il primo settore e dopo mi aspettavano altri 28 settori infernali.

Al suo debutto, Monk ha subito una foratura nel primo settore asfaltato (a 163 chilometri dal traguardo). È riuscito a recuperare un gruppo di ritardatari prima di subire una doppia foratura alla Trouée d'Arenberg. Ha percorso gli ultimi 90 chilometri da solo, proprio davanti alla spazzatrice. “Ci è voluto molto impegno per trovare qualcuno disposto a fornirmi pezzi di ricambio.Lo ha spiegato sui suoi social.

Ma nonostante questi molteplici colpi di scena, lui fa ancora (un po’) parte di questa giornata all’inferno: “Mi sono davvero piaciuti tutti gli applausi di coloro che aspettavano sul ciglio della strada.