La Federazione Saint-Gilloise si difende da un tentativo di influenzare la Procura federale: “accuse infondate e ingiustificate”

Il procuratore federale Ebbe Verheijen aveva informato la Federazione belga che Bormans gli aveva telefonato in merito alla sospensione di Christian Borges, oggetto di molti colpi di scena. Verheijen ha denunciato “contatti inappropriati”, che non hanno richiesto un procedimento giudiziario ma hanno contribuito a “garantire l’imparzialità della Procura federale”.

Nel suo comunicato stampa, Saint-Gillois ha fornito alcuni dettagli sulla complessa situazione che circonda la sospensione di Borges. Il difensore dell'Al-Wahdawi è stato escluso durante la prima giornata di qualificazioni, lunedì 1 aprile. Dopo che martedì la federazione ha respinto una proposta della Procura federale, la commissione disciplinare del calcio professionistico, che ha esaminato il caso, ha emesso una decisione di interrompere una partita venerdì.

“Comunicazione inappropriata da parte dell'amministratore delegato della Federazione Saint-Gilloise”: la Federazione belga non perseguirà Philipp Bormans

“La Procura federale aveva la possibilità di ricorrere” già da domenica pomeriggio, ha commentato il sindacato. “Nonostante la Procura Federale abbia annunciato l’intenzione di ricorrere in appello contro la decisione, il club non è stato formalmente informato in tempo dell’atto di ricorso”. Di conseguenza, Christian Berges è stato escluso dal referto della partita contro il Cercle Brugge, credendo che avrebbe scontato la sua squalifica.

Tuttavia, è emerso successivamente che il ricorso era stato formalmente depositato con effetto sospensivo. Quindi Burgess avrebbe potuto giocare la partita contro il Cercle. Tuttavia, la federazione dubita che la notifica ufficiale sia stata effettuata prima di mezzogiorno di domenica. Ha aggiunto: “Annunciare il ricorso non ha valore legale”.

Questo ricorso sarà esaminato martedì a Tubize dalla commissione disciplinare del calcio professionistico.