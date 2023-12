“Apri il mio regalo di Natale”: la dolce sorpresa di Michael Goldman per gli studenti di Star Ac | televisione

La magia del Natale risplenderà più intensamente questo fine settimana alla Star Academy. Come annunciato mercoledì sera dal preside, i sette studenti ancora in gara saranno presenti la prossima settimana. In occasione delle vacanze di fine anno, la produzione dello spettacolo ha deciso di non escludere nessun candidato al termine del bonus sabato sera. Abbiamo anche appreso che la Stagione 11 è stata prolungata di due settimane, indicando che il finale avrà luogo il 3 febbraio.

Durante la sua visita al castello mercoledì sera, Michael Goldman ha rivelato per la prima volta i nomi dei tre candidati “nominati” per questa settimana, ovvero Axel, Candice e Gabriel, prima di annunciare loro che non ci sarà alcuna eliminazione questo fine settimana. Il regista ha precisato che la classifica completa degli ascolti sarà rivelata sabato sera nella location principale delle riprese e che ciò potrebbe avere delle ripercussioni sul resto dell’avventura. In che misura esattamente? Non ha fornito ulteriori dettagli su questo argomento. Una cosa è certa: l’annuncio di Michael Goldman ha suscitato un’ondata di sollievo tra gli accademici. Trascorreranno quindi insieme le vacanze di Natale al castello.



Nostalgia del passato

Va detto che i giudizi nostalgici di questa settimana sono stati particolarmente destabilizzanti per gli studenti. Martedì hanno difeso la loro posizione davanti a otto insegnanti, non a cinque. Questa settimana sono tornati al castello gli indimenticabili insegnanti Kamil Wali, Oscar Sisto e Armand Altay, insegnanti delle passate stagioni di Star Academy. Si sono uniti ai docenti di quest’anno durante le valutazioni, ma non solo. I tre professionisti hanno tenuto anche una lezione privata agli studenti. Come ai vecchi tempi. Gli accademici non hanno esitato a raccogliere i loro preziosi consigli per continuare la loro avventura. Prossimo grande evento: sabato sera dalle 21:10 su TF1 per una serata di canti natalizi. Non vediamo davvero l’ora.



