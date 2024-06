Funerali di Françoise Hardy: Jacques e Thomas Dutronc arrivano uniti di fronte al lutto

Nove giorni dopo la sua morte, la famiglia e gli amici di Françoise Hardy si sono incontrati giovedì pomeriggio al crematorio Père Lachaise, nel 20° arrondissement di Parigi, per un ultimo addio. Tra centinaia di fan in lutto, Jack e Thomas Dutronc sono arrivati ​​poco prima della cerimonia.

Padre e figlio sono arrivati ​​contemporaneamente, a bordo del carro funebre, mentre gli ospiti continuavano a sfilare davanti alle telecamere e ai fotografi. Hanno potuto incontrare le personalità che finalmente sono venute a onorare Françoise Hardy: Etienne Dahu, Julien Clerc, Marc Lavoine, Louis e Matthieu Chedid, Nicolas Sarkozy e Carla Bruni, Mireille Dumas, Michel Denisot, Anoushka Delon e il suo amico Armand. Altai..

Dopo Père Lachaise, direzione Corsica

Dunque, le ultime volontà del cantante, morto lo scorso 11 giugno dopo una lunga malattia, sono state rispettate. L’icona yéyés ha chiesto che suo figlio fosse cremato senza cerimonia religiosa. L’organizzazione di questo funerale è stata delicata per Thomas Dutronc, che si è trovato diviso tra il desiderio di sua madre di essere cremato in privato e il desiderio di renderle l’ultimo omaggio…

Dopo questa cerimonia a Père Lachaise, le ceneri di Françoise Hardy dovranno poi essere trasportate in Corsica, dove aveva la sua amata casa a Monticello, e dove Jacques Dutronc vive oggi con la sua compagna Sylvie Duval. A causa della malattia che l’ha colpita negli ultimi anni, la cantante purtroppo non ha più potuto ritornare nel suo rifugio in Corsica.

