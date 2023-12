“Dal palazzo a questo…”: Meghan Markle appare in uno spot inquietante

Rotazione di 180 gradi. Tutti sanno: Meghan Markle E il Il principe Harry Preferiva chiudere la porta di Buckingham Palace e diventare la monarchia britannica “Finanziariamente indipendente.”

Megan al forno e al mulino

A dicembre 2020, l’ex attrice ha investito privatamente in Combinazione intelligenteMarca del latte. Oggi la duchessa del Sussex dona se stessa per promuovere la causa. “Maledizione, ci stai rendendo così occupati in questo momento! “Abbiamo dovuto chiamare rinforzi.”Questo è ciò che ha detto Hannah Mendoza, CEO del marchio, in un nuovo video pubblicato sui social network. Il rinforzo in questione? Meghan Markle.

Kate Middleton somiglia al principe Louis: è stata condivisa una foto della principessa di due anni

Possiamo vedere la moglie del principe Harry interpretare il ruolo di stagista e dare una mano alle squadre in un ambiente idilliaco californiano. Abbastanza da far sì che la gente si lamenti attraverso il canale, Dove infuria ancora il dibattito sui cognomi Sussex. “Dal palazzo a questo…” “Ha lasciato la vita reale per questo?”“È imbarazzante, è così fuori dal mondo”, “Non suona nemmeno bene.”, “È strano e imbarazzante” Possiamo leggere sul sito di mail giornaliera. abito, la serie che per prima ha presentato Meghan Markle al grande pubblico, ha recentemente annunciato che era in lavorazione un riavvio ambientato in California. Ma non sappiamo ancora se la Duchessa sarà presente.

Questo contenuto non è disponibile in questa configurazione.

Scoprire ecco.