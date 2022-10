La famiglia di George Floyd intenta una causa da 250 milioni di dollari contro Kanye West

L’ex fidanzata di George Floyd, Roxy Washington, ha annunciato a nome della figlia minorenne (l’unica beneficiaria della proprietà di George Floyd), di aver sporto denuncia contro l’artista Kanye West. Sono richiesti 250 milioni di dollari di danni.

“I commenti di Kanye West sono un tentativo disgustoso di minimizzare la vita di George Floyd e trarre vantaggio dalla sua morte disumana”, ha affermato l’avvocato Pat Dixon III, aggiungendo che l’obiettivo qui era quello di “ritenere West responsabile” per le sue “tristi dichiarazioni”. Contro Floyd.

La denuncia è diretta non solo contro Kanye West, ma anche contro i suoi “soci in affari” e “complici”. L’argomento è che i commenti di Kanye West, che includevano false accuse sull’omicidio di Floyd, equivalevano a “molestie, appropriazione indebita, diffamazione e angoscia emotiva”.

Durante un recente episodio del podcast “Drink Champs”, Kanye West ha detto che “il ginocchio del ragazzo non era così male” e ha affermato che il fentanil era la causa della sua morte.

L’argomento secondo cui George Floyd ha usato il fentanil e soffriva di insufficienza cardiaca, due fattori che avrebbero potuto portare alla sua morte, è uno di quelli difesi dall’avvocato di Derek Chauvin. L’ufficiale di polizia è stato condannato a 21 anni di carcere per aver soffocato George Floyd con il ginocchio. Il medico che ha eseguito l’autopsia di George Floyd al processo di Derek Chauvin ha detto che ha ceduto a un “arresto cardiopolmonare” avvenuto durante “il congelamento, la contenzione e la compressione del collo da parte delle forze del regime”.

L’episodio “Drink Champs” in questione è stato da allora rimosso da YouTube. All’inizio di questa settimana, il co-conduttore NORE ha fatto diverse apparizioni sui media durante le quali si è scusato per il contenuto dell’episodio e per la gestione della sua uscita.