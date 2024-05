Approvati gli ETF spot su Ethereum! La SEC capitola per la seconda volta sulle criptovalute

2sì Lunga lista di ETF su criptovalute? Questa volta è tutto: 23 maggio 2024 ETF Ethereum alla società Lo è stato finalmente Convalidato da qui Commissione per i titoli e gli scambi (secondo). Dopo poco più di 4 mesi ETF spot sul Bitcoinquindi queste sono le versioni etere della rete da lui co-fondata Vitalik Buterin Che sarà adesso Quotato in Borsa tradizionale. Il ricco Investitori instituzionali Potrà divertirsi e alla fine ottenere una massiccia esposizione al principe delle altcoin.

Gary Gensler ha dovuto cedere al desiderio degli investitori per gli ETF sull’Ethereum

Fino a poche settimane fa, i regolatori della SEC speravano ancora di poter dire di no. ETF Ethereum alla società. In effetti, il capo di questa organizzazione è un convinto oppositore della crittografia Gary Gensler vorrebbe classificare gli eteri come… Garanzie (Assicurazione contabile).

Ma con gli ordini ETF provenienti da giganti del denaro classico come… Pietra nera et al devozione (ma non limitato ai due maggiori), il rischio di completamento Cause legali – come in Problemi in scala di grigio per il suo fondo GBTC La questione deve aver riportato alla ragione gli organizzatori americani.

Pertanto, il 22 maggio 2024, un totale di 8 Era un fondo quotato in borsa per Ethereum consenso par Consiglio Supremo dell’Istruzione. In particolare quelli Van Eyck et al Arca/21condividele cui decisioni di convalida erano dovute in quei due giorni, ma che l’ETF aveva richiesto macchiare L’ETH è di proprietà dei nostri giganti BlackRock e Fidelity Anche lei è stata accettata In questo “lotto” (mentre per la decisione finale si sarebbe potuto attendere il prossimo agosto).

Perché per gli ETF spot su Bitcoin avevamo il diritto di ” Consenso collettivo » Per non favorire questo o quell’attore. Inoltre esso, Per quanto riguarda i fondi su Bitcoin con GBTCora c’è il rischio di vedere a Etere sanguinante Esci dalla scatola Scatola in scala di grigi di Ethereum (Egli ha detto) per gli investimenti in scala di grigi, da allora trasformazione L’ultimo è stato all’ETF Anche accettabile.