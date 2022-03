Square Enix, le géant du RPG japonais, propone un nuovo titolo en exclusivé sulla console di Nintendo. Un gioco di ruolo tattico qui rapelle les meilleures heures du genere.

Triangle Strategy firma una nuova collaborazione tra Square Enix e Nintendo, puisqu’ils en sont tous deux les éditeurs. C’est au studio Artdink que l’on doit ce nouveau jeu, mais on retrouve égallement la team Asano sur le projet. Une équipe que l’on connait pour avoir développé les Bravely Default ainsi que Octopath Traveler. Ce Triangle Strategy est donc un RPG à la salsa Tactical inspiré des meilleures productions japonaises du genere. À travers lui, ses développeurs démontrent leur savoir-faire et leur amour pour le gender.

Trente ans avant les événements du jeu, sur le continent de Norzelia, a eu lieu une guerre entre trois grandes Nations. Le conflit que l’on nomme aujourd’hui “la Grande Guerre du sel et du fer” di fronte al duché d’Aesfrost, les terres sacrées de Hyzante ainsi que le royaume de Glenbrook, chacun voulant des resvent s’sources les terres des autres . Mais après de nombreuses batailles épuisantes, les trois camps décidèrent d’une trêve, préférant alors développer il commerce pour s’échanger leurs ressources. Dans Triangle Strategy, nous suivons les aventures de Serenor, le jeune héritier de la famiglia Wolffort, un clan di Glenbrook ayant joué un ruolo importante durant la guerre. L’avventura debutta alors que les trois royaumes se lancent dans l’élaboration d’une mine de fer commune. Per consolidare il bis e le relazioni tra i diversi campi, un matrimonio organizzato e organizzato tra Serenor e Frederica, la sœur de l’intendant d’Aesfrost. Une ère de paix semble se profiler mais c’était sans compter sur les ambictions démesurées de certes qui vont faire replonger il continente dans il caos. Nous suivons alors le point de vue de Serenor qui est accompagnata da altri personaggi che vont compositore sa petite armée.

La filiazione avec Octopath Traveller è particulièrement visibile puisque Triangle Strategy utilizza lo stile visivo, un mix di pixel art e 2D e 3D di Square Enix appeler “HD-2D”. Uno stile qui semble beaucoup plaire aux joueurs tout comme à Square Enix qui a trouvé un moyen parfait de faire du JRPG à l’ancienne et moderne en même temps (en témoignent les annonces des futuris remakes de Dragon Live Aest Live III III même rendu visuel ). Ce choix est loin d’être une erreur puisque Triangle Strategy est une belle réussite visuelle. Son pixel art réussi et ses nombreux effets visuels en font un jeu très agréable à viewer. Il faut égallement souligner la bande-son mémorable que l’on doit à Akira Senju, compositeur qui a surtout travaillé dans l’animation japonaise par le passé (il est par exemple derrière les musiques de Fullmetal Alchemist: Brotherhood).

L’avventura del triangolo è la strategia più lineare. Il titolo è una successione di cinématiques, de batailles ainsi que de phase o nous pouvons librement explorer des villes pour glaner des informations. Côté gameplay, le jeu est un Tactical-RPG plutôt classico mais tout à fait efficace. Nous incarnons une petite équipe de personnages qu’il faut diriger sur le champ de bataille. Ce dernier est présenté sous forme d’une grille sur laquelle su peut déplacer nos personnages lorsque vient leur tour d’agir. Chacune de nos unités possède son rôle et ses capacités différentes. Si Serenor est un épéiste redoutable, Frederica a la possibilité d’utiliser de la magie, le costaud Erador peut attirer l’attention des ennemis sur lui, tandis que l’espionne Anna peut se rendre invisible et utiliser… Deux deux actions tour en plus de personnages rejoignent notre équipe au cours de l’aventure, permanente de nous donner encore plus de possibilités stratégiques.

Il faut également faire attention au placement de nos personnages puisque des coups dans le dos provoquent plus de dégâts, de même que d’encercler un ennemi, ces règles fonctionnent également pour nos adversaires. D’autres subtilités nous donnent plus d’outils pour développer nos stratégies comme l’utilisation de magies qui influent sur le terrain. Malgré toutes ces possibilités, Triangle Strategy n’est pas particulièrement très original sur son gameplay, les amateurs du gender s’y retrouveront sans problème. Il est possible de faire évoluer chacun des personnages en leur octroyant unae class supérieure sous certees condition mais égallement de renforcer les statistiques de leurs armes.

Il ne faut pass se méprendre sur les intents du titre. Si le gameplay est très efficace, Triangle Strategy est un jeu qui veut plutôt vous raconter son histoire. L’aventure est totalement rythmée par son scénario, ne laissant que peu de contenu allegato, ecc. Le jeu est très bavard, on passe bien plus de temps à suivre lo scenario di Triangle Strategy que de se lancer dans des batailles stratégiques. Ce n’est pourtant pas un problème puisque le récit que propone il titolo est assez bien écrit et passionnant à suivre. Une histoire politique assez sombre et sérieuse. L’univers arrive à être détaillé tout en possédant de très nombreux personnages sans pour autant nous perdre (le jeu possède cette petite option qui permet d’afficher le profil et des informations sur les personnages si mfait pour send on parlent, est un peu perdu ).

Si plusieurs dizaines d’heures sont nécessaires à la complétion du jeu, il en faudra encore plus pour tout voir puisqu’il existe plusieurs fins différentes et plusieurs chapitres auxquels nous avons accès selon nos. À plusieurs momenti dans l’aventure, un dilemme moral nous est présenté. Il faut faire un choix importante qui va Impacter le cours de l’histoire. La differenza ici est qu’on ne fait pas de choix directement puisque les décisions politiques importantis vont se décider démocratiquement, sept de nos alliés vont voter et vont décider de la suite. Il est cependant possible de s’entretenir avec eux avant le vote pour tenter de leur faire changer d’avis, un processus incertain dont les chances dépendent de choix de dialogs. D’autres choix mineurs viennent ponctuer l’aventure mais ceux-ci n’influencent que nos “convictions”, une valeur qui va décider de plusieurs petits change, dont les personnages secondaires que le jeu nous laisse.se reclutatore braccio

Ce Triangle Strategy è un titolo passionnant à parcourir. Son univers complexe et son intrigue sont un véritable plus. On peut lui reprocher sa mise en scène pas très dynamique, mais le très bon doublage apporte beaucoup de vie à l’aventure (disponible en anglais et en japonais). Il titolo possiede più modalità di difficoltà qui laissent le choix d’être poussé dans nos retranchements lors des batailles o alors de les rendre très facils pour suivre lo scénario. Il est vrai qu’il n’apporte pas grand-chose au genere du Tactical-RPG mais son gameplay reste une très belle réussite.

Conclusione

Square Enix e Nintendo propongono un nuovo titolo sviluppato in collaborazione tra lo studio Artdink e il team Asano. Triangle Strategy è un gioco di ruolo tattico che ispira i classici del genere. Trente ans après la grande guerre du sel et du fer, les trois Nations du continent de Norzelia semblent œuvrer pour une paix durevole. Nous suivons les aventures de Serenor, l’heritier d’un clan ayant joué un ruolo importante durant la guerre, qui va se retrouver au milieu d’un tout nouveau conflit armé. Triangle Strategy è un gioco di ruolo tattico che si concentra sullo scenario, su passe d’ailleurs bien plus de temps à suivre cette histoire sérieuse et bien écrite que de prendre part à des batailles. Celles-ci se déroulent de manière assez classique, les connaisseurs du genere ne seront pas perdus. Il titolo benefico d’une très bonne durée de vie grâce à un long scénario et à un système de choix qui change réellement les Chooses. Ces choix ne sont pas réalisés par le joueur mais plutôt par l’entourage de Serenor qui va voter pour prendre ces décisions, il est alors possible de discuter avec eux pour tenter de les convaincre de changer d’avis. Triangle Strategy beneficia del trattamento “HD-2D” del team Asano, déjà expérimenté sur Octopath Traveller. Ce mélange de 2D et de 3D rend merveilleusement bien, et il titolo est accompagnato en plus d’une très bonne bande-son. Particulièrement original dans son gameplay et dans sa mise en scène, l’aventure resta passionnante grazia à son scénario remplis d’intrigues politiques et de personnages intéressants.