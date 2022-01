Dying Light presenta un evento finale con Spike’s Story: Last Call prima dell’arrivo di Dying Light 2

Dubitavo che Techland potesse garantirlo Almeno cinque anni dopo il lancio di Dying Light 2 ? In questo caso, è molto brutto conoscere lo studio. Anche se mancano solo dieci giorni all’uscita del suo nuovo gioco, Techland ha appena annunciato che i nuovi contenuti sono ora disponibili per nome Dying Light, che avrà un evento finale prima del rilascio del suo successore.. Qualcosa per tornare in vena prima della prossima settimana.

L’ultima chiamata di Dying Light

Prima di andare in (k) le strade della città, la città si trova a metà del secondo anello, è necessario tornare un po’ indietro ad Harran. La storia della morte di Light Spike: L’ultima chiamata Succede dopo la fine del gioco, una volta terminato il regno del Rais. Ora che il loro capo se n’è andato, i banditi stanno inondando la città e distruggendo tutto sul loro cammino mentre l’infezione continua a diffondersi. Così Spike, che è responsabile di una zona sicura, ha bisogno del tuo aiuto per trovare gli ultimi sopravvissuti e portarli in salvo..

Dying Light Spike’s Story: Last Call – Crediti: Techland / Warner Bros Games Obiettivi e ricompense

La prima parte dell’evento è attualmente in diretta e durerà fino al 28 gennaio. Durante questi 3 giorni avrai la possibilità di vincere Ricompense esclusive Come un albero a gomiti o un’arma da mischia speciale o progetti e modifiche. Anche la seconda parte inizierà il 28 gennaio, senza ulteriori dettagli su ciò che ci aspetta lì in questo momento. Ricordiamo che Dying Light è attualmente disponibile su PS4, Xbox One, PC e Nintendo Switch. luce della morte 2 Arriverà il 4 febbraio Informazioni su PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X | Imposta PC.