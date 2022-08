Il lancio della prima sonda lunare in Corea del Sud

La prima sonda lunare della Corea del Sud, Danuri, è partita giovedì notte da Cape Canaveral in Florida per una missione di un anno, una pietra miliare per le ambizioni spaziali di Seoul, che prevede di far atterrare un veicolo spaziale sulla luna qui nel 2030.

Il ministero della scienza della Corea del Sud ha detto che l’orbiter Danuri – un’abbreviazione di “dal”, che significa luna, e “nuri” che significa divertimento – è decollato alle 0008 GMT di venerdì a bordo di un razzo SpaceX Falcon 9. È previsto l’ingresso nelle orbite del veicolo spaziale la luna a dicembre.

Il viceministro della scienza Oh Tae-suk ha affermato che la missione sta procedendo senza intoppi e che i ricercatori stanno già comunicando con Danuri attraverso l’antenna per lo spazio profondo della NASA a Canberra, in Australia.

“Un’analisi delle informazioni ricevute dal satellite ha confermato che il pannello solare Danuri è stato rilevato correttamente per avviare la produzione di energia”, ha detto ai giornalisti.

“Danuri è solo l’inizio. Se siamo più determinati e impegnati nello sviluppo di tecnologie per i viaggi spaziali, saremo in grado di raggiungere Marte, asteroidi, ecc. nel prossimo futuro”, ha sottolineato Lee Sang-ryul, da parte sua, capo del il Korea Aerospace Research Institute (KAI).KARI), in un video pubblicato prima del lancio.

Ha salutato “un risultato molto importante nella storia dell’esplorazione spaziale coreana”.