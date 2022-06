Apple priva iPhone 7 e 7+ di iOS 16, gli utenti si sbagliano

Apple ha pubblicato un elenco di smartphone e tablet che non saranno compatibili con iOS 16. Come previsto, iPhone 6S e 6S Plus, come l’iPod Touch, non erano inclusi. Ma mancano anche iPhone 7 e 7 Plus, mentre tablet altrettanto potenti riceveranno l’aggiornamento. Da due giorni i clienti Apple criticano il brand sui social network.

Sebbene sia molto più tardi di quanto non sia nell’ecosistema Android, L’obsolescenza è presente anche in Apple. I vecchi iPhone vengono regolarmente lasciati per l’aggiornamento. perché ? Il motivo ufficiale generalmente menzionato è: le loro prestazioni tecniche sono troppo scarse per garantire un’esperienza di qualità complessiva.

Prendi l’iPhone 6s (e la sua versione Plus), ad esempio, l’ultimo modello dotato di una porta jack da 3,5 mm e un pulsante Touch ID meccanico. È stato lanciato in commercio nel 2015. Non è in produzione dal 2018. Ma beneficia comunque degli aggiornamenti: potrebbe diminuire iOS 15.5, l’ultima versione del sistema operativo I phone. E siamo nel 2022. Qualsiasi smartphone del 2015 può essere orgoglioso di riceverlo Aggiornamenti software sette anni dopo il loro lancio ?

Apple rilascia aggiornamenti su sei dispositivi, inclusi iPhone 7 e 7 Plus

Quindi ci si aspettava che Apple avrebbe abbandonato iPhone 6s e iPhone 6s Plus quando la società ha annunciato l’arrivoiOS 16. E l’ho fatto: abbiamo pubblicato Elenco delle periferiche Apple che possono installare questa versione Quando uscirà il prossimo settembre (o in versione beta il mese prossimo). E il iPhone 6s e 6s Plus Non c’è. Ma questi non sono gli unici assenti. Lo troviamo anche lì iPhone SE La prima generazione (non è una sorpresa davvero), l’ultima generazione diIpod touch e altri… iPhone 7 e 7 Plus.

Introdotti nel 2016 e dotati del chip A10 Fusion, questi due telefoni non eseguiranno iOS 16. Saranno ancora sotto iOS 15 e non potranno sfruttare i numerosi vantaggi della prossima iterazione del sistema operativo, in particolare questo uno. La schermata di blocco è altamente personalizzabile (e leggermente ispirata ad Android 12). Inoltre non avranno accesso Strumenti di modifica di iMessage, che attualmente è gravemente carente. Naturalmente, questo non è appropriato.

La rabbia degli utenti di iPhone 7 e 7 Plus li infastidisce su Internet

Molti utenti di iPhone 7 e 7 Plus, infatti, si sono espressi sui social, soprattutto su Twitter, per criticare il brand americano. Non capiscono perché Apple abbia preso questa decisione. Tanto più che alcuni prodotti Apple, con componenti molto simili o addirittura identici, potranno trarne vantaggio. Questo è il caso della quinta, sesta e settima generazione di iPad. Migreranno tutti su iPadOS 16, un derivato di iOS. Pertanto, ciò invalida parzialmente la teoria secondo cui iPhone 7 e 7 Plus non sono più abbastanza potenti.

Alcuni utenti, cinici, affermano che si tratta principalmente di una decisione finanziaria. Questo non è certamente un errore. Innanzitutto, adattare iOS 16 all’A10 Fusion costa tempo e denaro. Quindi, Apple preferirà sicuramente quei due utenti iPhone per rinnovare i loro telefoni (preferibilmente presso Apple). Ricorda che le aspettative di Apple per Le vendite di iPhone nel 2022 saranno 20 milioni in meno rispetto al 2021. Questo è un argomento scioccante per gli azionisti.