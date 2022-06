La NASA lancia razzi dall’Australia per la prima volta in 27 anni

Il primo ministro australiano Anthony Albanese ha annunciato mercoledì che l’agenzia spaziale statunitense NASA lancerà presto tre razzi dall’Australia per la prima volta in 27 anni.

Tra il 26 giugno e il 12 luglio, tre razzi decolleranno dall’Arnhem Space Center, una struttura commerciale di Equatorial Launch Australia situata nel Territorio del Nord, la regione amministrativa settentrionale dell’Australia. Questo è il primo lancio da una struttura di lancio commerciale al di fuori degli Stati Uniti nella storia della NASA. Questo sarà il primo razzo lanciato dalla NASA dall’Australia dal 1995. I razzi saranno utilizzati per studiare fenomeni di eliofisica, astrofisica e scienze planetarie. “Attraverso i lanci, saremo in grado di studiare come la luce della stella può influenzare l’abitabilità del pianeta, tra le altre cose”, ha affermato Nikki Fox della NASA. Secondo il Sydney Morning Herald, circa 75 dipendenti della NASA si recheranno in Australia per i lanci. Gli indigeni Gumatj, i tradizionali proprietari della terra, sono stati consultati sui lanci. Il premier Albanese ha detto che i missili voleranno 250 km nel cielo “per raccogliere dati sulla fisica del Sole e sul suo rapporto con la Terra”. Secondo lui, i lanci annunciano una “nuova era” nell’industria spaziale australiana, secondo il Sydney Morning Herald. (Belga)