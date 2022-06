Caricabatterie universale EU 2024 per smartphone e laptop – EURACTIV.com

Martedì (7 giugno) il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione europea hanno approvato una soluzione di ricarica comune che diventerà lo standard europeo armonizzato per tutti gli smartphone, laptop e altri dispositivi elettronici.

La Commissione europea a settembre ha proposto di armonizzare i cavi di ricarica per smartphone, tablet, fotocamere digitali, cuffie, auricolari, console di gioco portatili e altoparlanti descrivendo la porta di ingresso USB di tipo C.

Su richiesta del Parlamento europeo, il regolamento riguarderà anche laptop, e-reader, sistemi di navigazione, tastiere e mouse. L’elenco sarà aggiornato regolarmente, una volta ogni tre anni e poi ogni cinque anni.

“I consumatori europei sono sempre stati frustrati dai caricatori multipli che si accumulano con ogni nuovo dispositivo. D’ora in poi, potranno utilizzare un unico caricatore per tutti i loro dispositivi elettronici portatili”Lo ha detto Alex Agios Saliba, il vice responsabile del fascicolo.

come tale Stime Secondo la Commissione europea, rendere i caricabatterie riutilizzabili per vari dispositivi elettronici potrebbe far risparmiare 11.000 tonnellate di rifiuti elettronici ogni anno.

Ambizione politica e limiti tecnici

Questa misura è stata a lungo indetta dal Parlamento Europeo, con la prima risoluzione adottata nel 2009. La Commissione Europea ha optato per un approccio non vincolante e, dialogando con i rappresentanti del settore, è riuscita a ridurre il numero di caricatori per smartphone oltre trenta a solo tre modelli.

Tuttavia, l’industria non è riuscita a trovare un consenso su un’unica soluzione di tariffazione, spingendo l’esecutivo dell’UE a cambiare approccio.

Gli eurodeputati erano più ambiziosi della proposta iniziale, ma hanno dovuto affrontare limitazioni tecniche.

Nella gamma sono inclusi solo dispositivi di piccole e medie dimensioni, poiché i dispositivi più grandi richiedono una tensione maggiore rispetto, ad esempio, a uno smartphone. Per i cavi di ricarica rapida, la velocità di ricarica è stata adattata per essere compatibile con diversi dispositivi.

Gli Stati membri riuniti nel Consiglio dell’Unione europea hanno mostrato meno ambizioni su questo tema, attenendosi principalmente alla proposta della Commissione in termini di portata. Tuttavia, la Francia voleva concludere i negoziati prima della fine della sua presidenza di turno.

Libertà di scelta e informazione dei consumatori

La legislazione europea affronta il problema raccogliere, che è una pratica anticoncorrenziale che prevede di dover acquistare due o più prodotti nella stessa confezione. Pertanto, i consumatori potranno ora scegliere se acquistare il dispositivo con o senza caricabatterie.

La Commissione europea valuterà nuovamente lo stato del mercato dopo quattro anni, dopodiché potrebbe prendere in considerazione l’introduzione di regole più severe contro raccogliere.

Inoltre, il produttore dovrà fornire informazioni standardizzate sulle caratteristiche di carica del dispositivo, per informare i consumatori se i caricatori attuali sono compatibili.

Caricabatterie senza fili

L’esecutivo Ue dovrà tenere d’occhio la questione dei caricabatterie wireless, una tecnologia che non è ancora maturata abbastanza per essere oggetto di una norma obbligatoria, ma è sempre più utilizzata.

La normativa prevede che, dopo due anni, la Commissione presenti all’organismo di normalizzazione una domanda per una norma tecnica per i caricatori senza fili. Può quindi adottare questi standard come obbligatori attraverso il diritto derivato.

“Con le specifiche chiare di uno standard per i caricabatterie wireless, il cavo di ricarica standardizzato seguirà gli sviluppi tecnici”Ha detto l’eurodeputata verde, Anna Cavazzini.

Valutazione

L’accordo informale sarà confermato mediante adozione formale a settembre o ottobre, dopodiché saranno necessari due anni per diventare effettivo. Il periodo di transizione per i laptop è stato esteso a 40 mesi.

Le nuove regole non si applicheranno ai prodotti immessi sul mercato prima della data di attuazione.