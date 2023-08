La modalità online si preannuncia eccezionale, Rockstar fa un annuncio ufficiale

GTA6 Attende con ansia. con Manoscritti dello sceicco 6E Il gioco è stato annunciato come quello che rivoluzionerà l’industria dei videogiochi. Solo in termini di intelligenza artificiale, la polizia promette di essere più avanzata e meno aggressiva rispetto a GTA 5. Oggi Rockstar fa un annuncio ufficiale, La modalità online si preannuncia eccezionale.

Modalità di connessione a Internet per GTA6 Può fare molto male!

Cfx.re è un progetto che mira a creare framework mod per GTA5 et al Red Dead Redemption 2 Con la tecnologia CitizenFX. I giocatori possono Crea e unisciti a server personalizzati con diverse modalità di gioco, risorse e script.

Rockstar ha annunciato ufficialmente l’acquisizione di questo progetto e più nello specifico RedM e FiveM ad esso dedicati GTA5 et al Red Dead Redemption 2. Fondamentalmente, lo studio stesso offre la più grande piattaforma di modalità online di qualità eccezionale. Immaginiamo che questa acquisizione non sia una coincidenza e che il talento degli sviluppatori di Cfx.re verrà messo a frutto GTA6 che si è evoluto per decenni secondo un ex dipendente.

Cosa significa questa acquisizione per GTA 6?

In un lungo comunicato, Rockstar lo ha detto “ Orgoglioso di annunciare che Cfx.re, il team dietro di esso La più grande community di creatori di giochi di ruolo di RockstarFiveM e RedM, si integrano ufficialmente [notre studio] ».

Cosa cambierà per i giocatori di Rockstar Games e forse la situazione online GTA6 ? La comunità avrà accesso ai migliori strumenti per il gioco online, compresi i modder che danno vita GTA et al morte rossa anni fa. Speriamo solo che questo focus online non vada di pari passo con una pioggia di microtransazioni, che è un punto di cui i giocatori si preoccupano.