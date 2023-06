Apple presenta il suo primo visore per realtà aumentata Vision Pro

Alla sua conferenza annuale per gli sviluppatori, Apple ha mostrato il suo visore per realtà aumentata Vision Pro, insieme a nuovi aggiornamenti hardware e software, tra cui il chip M2 Ultra e il MacBook Air da 15 pollici.

Apple ha presentato lunedì il suo primo visore per la realtà aumentata (AR), insieme a una serie di aggiornamenti hardware e software, durante la conferenza annuale degli sviluppatori. The Vision Pro di Apple, disponibile in Quest of Meta Platforms e au Playstation VR di Sony, marque l’entrée du fabricant de l’IPhone in una nuova categoria di prodotti depuis le lancement de l’Apple Watch il ya neuf . Ecco gli highlights dei lanci effettuati durante l’evento:

Vision Pro

Dopo mesi di speculazioni, Apple ha finalmente introdotto le sue cuffie AR. A partire da $ 3.499, tre volte il prezzo del Meta più costoso, sarà in vendita all’inizio del prossimo anno. Questo casco, che sembra un passamontagna, combina la realtà virtuale con funzioni di realtà aumentata, consentendo all’utente di visualizzare contenuti digitali sovrapposti al proprio ambiente.

Gli utenti possono proiettare le applicazioni virtualmente nello spazio che li circonda e controllare le interazioni delle applicazioni attraverso il movimento degli occhi, i gesti delle mani e la voce. Apple ha affermato che il dispositivo funzionerà con il servizio di streaming Disney + (Walt Disney), la suite Microsoft Office e le applicazioni Adobe.

Il Vision Pro è dotato di 12 fotocamere e una corona digitale simile all’Apple Watch per passare dall’ambiente AR a quello VR. Funziona con una batteria esterna con una capacità di due ore. L’auricolare è alimentato dal chip M2 di Apple e da un nuovo chip personalizzato chiamato R1, che secondo Apple è progettato per elaborare le informazioni dai suoi sensori in meno di un batter d’occhio. Lavorerai sotto Visionos.

Chip M2 Ultra

Apple ha svelato l’M2 Ultra, il suo processore più potente di sempre, che alimenta i desktop Mac Pro e Mac Studio. Questo chip è essenzialmente due dei chip M2 più grandi di Apple incollati insieme, un approccio simile a quello adottato da Apple per aumentare le prestazioni dei propri chip M1. È dotato di una CPU a 24 core e offre prestazioni migliori del 20% rispetto al chip M1 Ultra.

Il MacBook Air è un computer desktop più grande e più potente

Apple ha lanciato il MacBook Air da 15 pollici con chip M2 e 18 ore di autonomia. Con un prezzo iniziale di $ 1.299, questa sostituzione arriva un anno dopo che Apple ha aggiornato il MacBook Air da 13 pollici con lo stesso processore. Apple ha anche abbassato il prezzo della versione base da 13 pollici di $ 100, a $ 1.099.

La società ha potenziato il suo hardware desktop, introducendo una nuova versione del suo Mac Pro di punta con il chip M2 Ultra, a partire da $ 6.999. Ha anche aggiornato il Mac Studio più piccolo con chip M2 Ultra e M2 Max.

Widget di Apple Watch, aggiornamenti del sistema operativo, app per la stampa

Apple ha annunciato nuove versioni dei suoi sistemi operativi per tutti i suoi prodotti. Il nuovo iOS 17 porta funzionalità simili a Smart Display sull’iPhone, che ora può fungere da orologio digitale o assistente digitale se posizionato orizzontalmente.

Apple ha anche apportato miglioramenti alle sue app native iMessage, Virtual Keyboard e FaceTime, che assumono la funzionalità di posta vocale. Anche l’app Telefono è stata aggiornata per consentire agli utenti di creare etichette di contatto personalizzate quando ricevono una chiamata.

Gli utenti di iPhone potranno anche condividere le proprie informazioni di contatto con un altro utente nelle vicinanze attraverso una nuova funzionalità chiamata Namedrop.

La società ha anche mostrato un’app di giornalismo per iPhone, chiamata Journal, che utilizza l’apprendimento automatico dal dispositivo per dare suggerimenti di scrittura basati su foto, posizione e altre informazioni nel telefono.

Apple Watch ha ricevuto aggiornamenti più grandi con l’introduzione dei widget.

Watchos 10 aggiunge widget per tutto l’Apple Watch, dalle informazioni meteo agli appuntamenti del calendario. È stato inoltre aggiunto un supporto widget più approfondito agli ultimi sistemi operativi iPad e Mac.