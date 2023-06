Apple Vision Pro: il visore per la realtà mista è finalmente arrivato

Tim Cook annuncia finalmente One More Thing: il popolare visore AR/VR di Apple. Pertanto, l’Apple Vision Pro ha beneficiato di una pubblicità impressionante.

Come previsto, eccoci qui! Tim Cook è lieto di annunciare il nuovo visore AR/VR dell’azienda di Cupertino: l’Apple Vision Pro. Dopo settimane, se non mesi, se non anni di speculazioni, il dispositivo di fascia alta è ora ufficiale.

Vision Pro è il primo dispositivo di realtà mista di Apple. Il dispositivo è dotato di un sistema operativo completamente nuovo con un’interfaccia tridimensionale. Con Vision Pro, le esperienze non si limitano ai bordi dello schermo. Gli utenti possono creare applicazioni di qualsiasi dimensione e posizionarle ovunque desiderino. Gli ambienti si estendono oltre lo spazio fisico e consentono di controllare il grado di immersione ruotando la Digital Crown. Apple afferma che questo è l’inizio del “calcolo spaziale”.

La struttura complessiva è molto simile ad AirPods Max. Troviamo la rete e il tessuto metallico noti agli utenti. Il design annunciato sembra essere più “volume” rispetto alle voci precedenti. Sembra infatti quasi un passamontagna, con un ottimo sostegno intorno agli occhi e grandi elastici che entrano e stringono la parte posteriore del cranio.

La vista del mondo “di casa” fluttua davanti a te per farti sentire “davvero presente” nella tua stanza. Gli utenti usano gli occhi, le mani e la voce per controllare il dispositivo. Utilizza il tracciamento oculare, nonché il tocco e lo scorrimento delle dita per scorrere o selezionare. Varie app appaiono come Apple TV

Caratteristiche

L’auricolare ha una funzione di trasmissione video attraverso l’occhio dell’utente, chiamata “EyeSight” da Apple, che può mostrare alle persone circostanti ciò che vedono all’interno dell’auricolare.

Vision Pro consente inoltre agli utenti di connettersi al proprio Mac ed estenderne la visualizzazione in uno spazio virtuale, comprese le applicazioni eseguite su Vision Pro stesso.

FaceTime su Vision Pro può visualizzare le persone a grandezza naturale durante le videochiamate. L’esperienza è ottimizzata per la visualizzazione di foto e video. Il visore per realtà mista è anche “la prima fotocamera 3D di Apple”, che mostra la profondità nei video, tutti integrati con Spatial Audio. Le cuffie offrono un’esperienza video cinematografica che espande lo schermo oltre le dimensioni della stanza.

Il casco contiene il chip M2 associato al nuovo chip Apple Silicon R1, dedicato all’elaborazione dei sensori in tempo reale.

Questo è chiaramente un prodotto rivoluzionario. Per sviluppare questa nuova tecnologia, infatti, sono stati necessari più di 5.000 brevetti.

Vision Pro includerà VisionOS

Questo è il primo sistema operativo creato da zero e progettato specificamente per il “calcolo spaziale”.

Concretamente, le applicazioni per iPhone e iPad possono essere implementate in VisionOS in modo da fornire un gran numero di applicazioni una volta avviato il dispositivo. Il nuovissimo App Store ti permetterà di scoprire app progettate per VisionOS e app compatibili per iPhone e iPad.

Le applicazioni verranno create utilizzando Unity.

In termini di sicurezza, Apple non ha lesinato sui mezzi. Infatti, Apple ama fornire la sicurezza necessaria a tutti i suoi utenti. Per questo visore Vision Pro, Optic ID utilizza l’iride di chi lo indossa per autenticare gli utenti e sbloccare il visore Vision Pro.

L’auricolare Apple Vision Pro parte da $ 3.499 e sarà disponibile all’inizio del prossimo anno.

