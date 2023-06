Anoressia: “A causa del Covid, non ci sono più regole sull’età”, afferma Tara Berenbaum

I disturbi alimentari sono un fenomeno in crescita. Tara Birnbaum, MD, psichiatra infantile all’Erasmus Hospital, era alle 12:30 p.m.

I disturbi alimentari rappresentano una minaccia per la salute fisica di chi ne soffre. Possono anche portare a conseguenze fatali.

prima dell’epidemia, Circa il 7% dei belgi soffre di DE. Tra questi pazienti, Tra il 90 e il 95% erano giovani donne. Secondo Tara Berenbaum, psichiatra infantile dell’Erasmus Hospital, il numero di bambini che soffrono sembra essere basso, perchéConsultano molto meno delle giovani donne. “Ma potrebbero esserci più di quanto pensi.disse Tara Birnbaum.

Dalla fine dell’epidemia, i medici hanno preso atto Un aumento dei TCA a livello internazionale. Lì anche Aumento significativo delle consultazioni e dei ricoveri in questo settore.

Se prima della pandemia l’ED colpiva soprattutto le giovani donne, ora le cose sono cambiate. “a causa del covid, Non ci sono più regole di etàSi riferisce a uno psichiatra infantile.

per i genitori, Certi fenomeni possono mettere una pulce nelle loro orecchie Per quanto riguarda un potenziale problema che affligge l’adolescente: diminuzione delle quantità consumate, aumento dell’esercizio fisico, isolamento sociale, oltre a severe restrizioni alimentari (in particolare per quanto riguarda grassi, zuccheri e alimenti amidacei).

