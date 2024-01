Appena uscita dalla Star Academy, Helena parla con DH: “Ho molto da dire”

La semifinalista della Star Academy Helena sta vivendo i suoi primi giorni fuori dal castello. Riunendosi con i suoi cari e conducendo interviste, la giovane donna scopre una vita completamente nuova. L'opportunità per lei di fidarsi di lei la DH Della sua avventura prima e dopo.

Com'è andata la prima notte fuori dal castello?

Star Academy: “Non posso ringraziarti abbastanza per tutto l’amore che mi hai dato”, le prime parole di Helena dopo la sua eliminazione

Dopo essere stato eliminato, lasciai il gruppo e andai direttamente da uno psichiatra. Questo è un appuntamento obbligatorio. Ho potuto quindi riunirmi con la mia famiglia, i miei amici e i miei ex candidati. Anche gli insegnanti vennero a congratularsi con me per i miei progressi.

Non hai dormito molto allora?

No, ho passato tutta la notte a parlare con i miei cari. Soprattutto, sono stati finalmente in grado di dirmi cosa stava succedendo fuori! Non sono ancora riuscito nemmeno a riavere il telefono. (Lui ride)

Lara Fabian stava visitando il castello della Star Academy. Ci dà la sua opinione sulla candidata belga Helena. ©Schermata/TF1

Ti aspettavi esattamente questo entusiasmo quando hai intrapreso l'avventura?

NO. Se qualcuno me lo avesse detto, non ci avrei mai creduto. È enorme quello che sta succedendo. Durante l'avventura ho sentito che il Belgio mi ha sostenuto perché è vero che in diverse occasioni ho visto persone portare striscioni con i nomi delle città e delle bandiere belghe, ma in realtà non fino a questo punto.

Ti abbiamo visto scioccato quando hai scoperto l'imballaggio a Bryn Lallude…

È molto strano. Sono passati tre mesi da quando sono partito e vedo la mia città dove nessuno mi ha mai conosciuto raccolta in questa piazza che conosco così bene. È stato incredibile !

Star Academy: le semifinali di Helena hanno fatto impennare il pubblico

E poi, oltre alla tua bellissima voce, il tuo intero stile è abbracciato dai fan…

Onestamente non me lo aspettavo. Mi piacciono molto i vestiti, ma il mio stile di abbigliamento è abbastanza classico. Non l'ho mai trovato originale. Non avrei mai pensato che alla gente sarebbe piaciuto così tanto il mio modo di vestire. I video che circolano sui social mi fanno ridere tantissimo! (Lui ride)

Dopo che sei stato eliminato, la tua insegnante, Lucy, ti ha chiesto di scrivere. Era qualcosa che stavi già facendo?

Ad ogni modo, ho sempre desiderato farlo. Soprattutto da quando sono stato portato alla Star Academy. ho pensato “Holla, devo scrivere.”Ma non ci ho mai provato. Questo è uno dei miei primi obiettivi. Soprattutto perché ho così tante cose da dire. Avrei potuto farlo nel castello, c'erano momenti in cui avrei potuto farlo, ma quando sei nel castello e sei solo, non sei veramente solo con le 80 telecamere che ci filmano. Avevo davvero bisogno di essere nella mia bolla per poter scrivere. Ora che è uscito, posso accedervi.

80 telecamere, possiamo abituarci?

Ci si abitua molto velocemente, sono molto discreti. E poi sapevamo che erano lì. Quindi è vero che ci sono alcune cose che evitiamo di dire quando non vogliamo che si sappiano. Avevamo un'ora di pausa due volte al giorno… ma non era molto.

Nonostante tutto, sono rimasto normale.

Sono sempre rimasto me stesso. Quando ero stanca e non avevo voglia di truccarmi, non lo facevo. Mi sono sempre truccata e applicata per me stessa, non per il pubblico.

Helena (Star Academy) nel film di Celine Dion “Vole” ©Screenshot

Se dovessi sceglierne un paio, quale sarebbe?

Ho amato ogni duetto. È vero che quello che ho preferito è stato quello con Charlotte Cardin. Ad accompagnarci c'era un'orchestra filarmonica con 40 musicisti. È stato eccezionale. Inoltre, è una canzone che adoro ascoltare. Charlotte è stata fantastica con me e ha fatto di tutto per assicurarsi che la mia voce fosse messa in risalto.

La tua relazione con Pierre ha fatto molto parlare di sé. La produzione non ha esitato a giocarci, soprattutto utilizzando telecamere aggiuntive. Come hai affrontato tutto questo?

Non ero a conoscenza di tutto quello che succedeva fuori. Pierre ed io siamo molto legati quindi capisco tutte le voci e cosa potrebbe pensare la gente. Come ho detto e ripeto, rimane piuttosto amichevole. È vero che non ci rendevamo conto fino a che punto veniva interpretata. Pierre sarà sorpreso quando uscirà. (Lui ride)

Sei una persona molto chiara?

Penso che si sia visto. Ero vicino anche ad Axel, Lenny e Gabriel. E' il mio modo di essere.

Devo chiederti… Siete entrati in Star Academy in coppia ma ne siete usciti single?

Indovinare… (Lui ride) È la mia vita privata e voglio che rimanga tale.

Cosa farai dopo il tuo ritorno in Belgio?

Come priorità, passare del tempo con la mia famiglia, il mio cane e mio nipote che è troppo giovane per venire a trovarmi. Voglio tornare alla mia vita normale per qualche giorno. Mi sono perso molto.

Pensi che potrai riprendere la tua vita normale quando tornerai a Braine-l'Alleud?

Non lo so, non l'ho ancora provato! (Lui ride) Ma le soluzioni ci saranno sempre, purché non mi impediscano di continuare a fare acquisti… (Lui ride)

Star Academy: Quando il pentagramma crolla sotto i ballerini nel mezzo della canzone (video)

Cosa diresti alla ragazzina che eri durante il tuo primo casting?

Le avevo già detto che non era pronta per quello che le sarebbe successo. (Lui ride) Ricordo esattamente lo stato d'animo in cui mi trovavo quel giorno. La prima scelta Helena è mille miglia lontana da qualsiasi cosa avrebbe potuto immaginare. Le direi che se c'è una cosa che deve capire è che ha il diritto di sognare e vivere al massimo questa avventura.