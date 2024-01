“Incredible Fall”, i fan del MCU sono molto delusi dal nuovo costume di questo supereroe

È difficile dire che la Marvel si stia divertendo, e questo elemento di delusione dei fan serve solo a rafforzare tale status.

In questi giorni potremmo assistere alla fine del superpotere dei film sui supereroi. Per più di un decennio, questi lungometraggi ad alto budget hanno riempito i cinema di tutto il mondo, permettendo a un vastissimo pubblico di scoprire le avventure di molti eroi. Recentemente, gli spettatori sono diventati molto annoiati dai film di questo genere, ma anche dalle celebrità di Hollywood. I leggendari registi non hanno esitato a criticare questi lungometraggi pieni di effetti speciali. Martin Scorsese ha ammesso di odiare questo tipo di produzione, considerandolo un pericolo per il cinema. Ha anche aggiunto che per lui i film Marvel o DC non sono molto creativi e assomigliano più a opere di intelligenza artificiale.

Questa stanchezza è evidente anche nei risultati delle ultime produzioni Marvel. The Marvels, presentato in anteprima a novembre, è stato un fallimento critico e, per la prima volta in 16 anni, un lungometraggio dell'MCU è stato nominato in diverse categorie del Razzie Award. Per ironia della sorte, questa è una festa che premia i film e gli spettacoli peggiori dell'anno. Ant-Man and the Wasp: Quantumania potrebbe vincere come peggior regista, peggior attore non protagonista (due volte) e peggior sequel.

Come se i fan dell'MCU non fossero già abbastanza delusi in questo momento, c'è un elemento che supporta questa delusione generale. Questa volta si tratta di Capitan America e del suo costume, che lascia un po' a desiderare… I netizen non hanno esitato a condividere le loro opinioni sull'argomento.

Non c'è consenso su questo

Sam Wilson, noto anche come The Falcon, è il nuovo Capitan America. È già stato visto in diversi film ed è molto popolare tra il pubblico. Tuttavia, la foto pubblicata su X (precedentemente noto come Twitter) e Reddit ha deluso i fan. Riguarda il suo nuovo outfit trapelato, considerato un “incredibile fallimento” nel post sopra. È troppo ripetitivo e “privo di sapore” e non viene accettato all'unanimità. Tuttavia, alcuni concordano nel dire di aver apprezzato il nuovo design dell'eroe, anche se molti si sono pentiti del costume bianco che almeno permetteva a Sam Wilson di risaltare. Con questo costume, gli utenti della rete pensano che assomigli troppo al costume di Steven Rogers e che dovremmo concentrarci maggiormente sul modo in cui viene evidenziato il falco.