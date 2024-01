“The Voice Belgium”, quarta puntata: Eva torna a cantare nonostante il grave incidente stradale in cui è rimasta coinvolta

I bui continuano su “The Voice Belgium”, ed è un grande momento per gli allenatori Christophe Willem, Mintessa, Hatek e PJ Scott formare la squadra migliore. Determinato a impressionare i migliori talenti, Christoph Willem ha rubato la scena al quarto buio, che ha introdotto 12 nuovi talenti.

Stephanie (28, Charleroi) ha aperto il ballo con “Faith” di Ariana Grande. Carol ha fatto bene a registrarsi per la competizione televisiva poiché non le ci è voluto molto per ottenere quattro voci grazie a lei.“Senso del ritmo e dell'energia”“, ha sottolineato Hatek mentre Christoph Willem ha confermato la sua identità vocale: “Penso che tu abbia un grande potenziale.” Rallegriamoci, PJ Scott:Non so come convincerti, ma tu mi hai convinto. Prima di scegliere Stephanie, ha fatto ballare gli allenatori sul set il suono. Mentre Hatek voleva bloccare Christoph Willem con un “superblocco”, quest'ultimo lo ha superato premendo più velocemente. Una mossa vincente per Kristoff, che viene scelto per addestrare Stephanie nell'avventura. “Ci clicchi sopra (super bannato) ed è finita. “Dà una sensazione di forza.” Il cantante rise.

Clement (24 anni, Molenbeek), attore, ha dato tutto il suo talento “Scelta coraggiosa del titolo.” : “Smalltown Boy” dei Bronski Beat, che ha ricevuto quattro successi. “Ho sentito il tono della tua voce e ho controllato il tuo potere, grazie per questo momento.Christoph si è congratulato con Willem, che è diventato il suo allenatore nell'avventura.

Malattia genetica

Esther (18, Watermel-Boitsfort), nata con una malattia genetica, ha trovato il coraggio di cantare “When I Look at You” di Miley Cyrus. Continua l'avventura a Mintessa.

Viton (26 anni, Bruxelles), originario del Kosovo, ha trasportato gli allenatori nel suo mondo e nella cultura albanese, in particolare Hatic, che voleva integrare nella sua squadra.

PJ Scott ha inserito nella sua squadra il giovane cantante Tiziano (20 anni).

Grave incidente stradale

“Sono così emozionato” Eva (37 anni, TUBIZ) ha cantato. L'entusiasmo che ha fatto voltare Christoph Willem, poco prima del suono della campana… Il pubblico, l'assistente esecutivo, ha scoperto la sua immagine sul set senza emozione. Dopo essere stata coinvolta in un incidente stradale 6 anni fa, che le fece perdere l'udito, la giovane donna smise di praticare i suoi hobby, compreso il canto, per chiudersi in se stessa. Ma “cantare è l'unica cosa che mi ha reso felice”.

Perdita di peso significativa

Pierre-Alain (Namur), che pesava 141 kg, ha avuto un clic quando un membro della famiglia ha avuto un problema di salute, quindi ha iniziato a perdere peso, cosa che gli ha permesso di ritrovare la fiducia in se stesso e di apparire su “The Voice” per presentare il Niagara programma. Love on the Beach.” Una hit immortale che ha ottenuto quattro suonerie. La scelta è caduta su Christophe.

Alla fine, Charlotte (27, Montigny) ha sedotto Mintessa con “Wicked Game” di Chris Isaak usando la sua arpa.

Fine dell'avventura

L'avventura non va oltre per Adriana (23 anni, Ath), che ha una passione per l'Eurovision e sogna di parteciparvi come rappresentante del Belgio.

La dolce personalità e l'affetto di Germain in “You Raise me up” di Josh Groban purtroppo non sono bastati a farci perdere qualche nota stonata.