Non esiste Zenith per Dieudonné, la sua esposizione è vietata a Parigi

Dopo essere stato respinto in diverse città, lo spettacolo del controverso comico Dieudonné non verrà rappresentato il 14 settembre allo Zenith di Parigi, dopo che il capo della polizia ha deciso di vietarlo per il “rischio di gravi disturbi dell’ordine pubblico” alla luce delle sue ripetute commenti antisemiti.

Questo divieto si aggiunge a quelli presi durante l’estate a Lione, Grenoble, Montpellier e Tolosa, dove il comico più volte condannato per insulti razzisti e incitamento all’odio avrebbe presentato il suo nuovo spettacolo, “La Cage aux fous”, con l’anti -cantante di vaccini. Francesco Lalanne. All’inizio di agosto, il direttore della polizia Laurent Nunez Dieudonné aveva avvertito della possibilità di un simile divieto a causa del “rischio di gravi disturbi dell’ordine pubblico”, cosa che aveva ribadito nel decreto che motivava la sua decisione. In questa lettera, il governatore menzionava “gli attacchi alla dignità umana” nel contenuto della presentazione. Poi ci sono state diverse comunicazioni tra la questura e l’avvocato di Al-Majadil, soprattutto per quanto riguarda la comunicazione del testo della presentazione. Nel suo provvedimento di interdizione, Laurent Nunez ha osservato che “è noto che il contenuto delle precedenti rappresentazioni di Dieudonné” “richiama la discriminazione, la persecuzione e lo sterminio commessi durante la Seconda Guerra Mondiale”. Ha inoltre ritenuto che “gli elementi addotti dal legale” del controverso comico “difficilmente impediscono di fare commenti lesivi della dignità umana durante lo spettacolo e non hanno portato (e quindi non ci sono sufficienti garanzie circa l’assenza di disturbi allo spettacolo”) richiesta del pubblico). L’aula è regolare Laurent Nunez ha inoltre sottolineato che, in un articolo pubblicato su Rivarol (quotidiano di estrema destra) il 29 agosto, Dieudonné ha stigmatizzato la “lobby ebraica” affermando di voler “combattere questa lobby odiosa e razzista”. READ Virginie Evira, un po' a disagio davanti alle foto di “Megamix” (video) Il capo della polizia ha inoltre osservato che la scena avrebbe dovuto svolgersi il giorno prima che la comunità ebraica celebrasse Rosh Hashanah, il nuovo anno nel calendario ebraico, e “vicino a una sinagoga”. Dieudonné e Francis Lalanne avevano già tentato di rappresentare “La Cage aux fous” al Cirque d’Hiver di Parigi il 7 aprile. A fine aprile, Zenith de Paris ha allertato le autorità pubbliche, ricordando che il divieto “spetta solo alle autorità competenti”. L’ex fidanzato di Elie Semaun, ex beniamino della televisione e un tempo considerato uno dei migliori comici della sua generazione, Dieudonné (57), vent’anni fa è stato coinvolto in polemiche e condanne legali. Nato nel 1966 a Hauts-de-Seine da padre camerunese, dottore commercialista, e madre bretone, sociologa, ha la doppia cittadinanza francese e camerunese. Ha incontrato Eli Simon al liceo e ha iniziato a scrivere schizzi tra due lavori. Negli anni ’90 il duo ottenne un rapido successo. Ma nel 2003, in televisione, sul set di Marc-Olivier Vogel, il comico lo portò in un’altra dimensione concludendo con un saluto nazista una scena fallita in cui si travestiva da ebreo estremista. Questo rilascio ha scatenato una tempesta di reazioni e denunce. Continuò su questa strada e divenne un frequentatore abituale delle aule di tribunale. Dieudonné ha perso molti amici lì, ma ha anche guadagnato amici, come Robert Faurisson (che si faceva applaudire dal pubblico sul palco), il teorico della cospirazione Thierry Meyssan, il saggista di estrema destra Alain Soral, o anche Jean-Marie Le Pen, il leader del Partito dei Lavoratori. Padrino di sua figlia Bloom. El Mojadel, espulso nel 2017 dal suo teatro parigino, il Théâtre de la Main d’or, è diventato persona non grata, e ora si esibisce, per la maggior parte del tempo, in un autobus mobile, uno spazio privo di paesaggistica, e lontano dal palco sotto le luci. . READ Kelly presenta denuncia contro il carcere dove è stato imprigionato per reati sessuali: "Punizione crudele e insolita" La sua penultima offerta, “Sous Bracciale”, si riferisce al fatto che gli è stato messo un braccialetto elettronico dopo la sua condanna alla fine di maggio 2021 con l’accusa di frode fiscale e uso improprio dei beni aziendali. È stato condannato per appropriazione indebita di oltre un milione di euro di entrate non contabilizzate dai suoi spettacoli.