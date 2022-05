Tommaso Ciampa risponde a The Edge of Judgment Day

Tommaso Ciampa, ospite di WWE El Brunch, ha parlato della presa in giro di Edge su Twitter al Judgment Day del gruppo.

“L’ho visto. Non so se sta cercando simpatie o attenzioni. Non mi piace il gioco “e se?”, sono un po’ più realistico e prendo le cose come si presentano al giorno d’oggi. È difficile, in qualsiasi attività, ma soprattutto in quella zona, se sei troppo bloccato nel passato, chi è il passato e chi è dietro di te, e non puoi farci niente, o se sei troppo occupato “e se , il futuro, potrebbe accadere”, sei ansioso, sei ansioso, sei nervoso Ho l’impressione che tu stia sprecando le tue energie.

Invece di farlo, sperimenta ciò che accade esattamente quel giorno. Oggi mi allenerò, nuoterò e trascorrerò del tempo con mio figlio. Lo farò. È difficile sprecare le mie energie in “e se” o “domani”. Amo Edge, stiamo andando molto d’accordo, lo conosco un po’ di più dall’operazione al collo, ci siamo conosciuti. Se l’opportunità si presenta, si presenta. Se non si fa vedere, va bene lo stesso, sto suonando un buon assolo. Non gioco al gioco dei social media né cerco di tirare fuori le cose solo per far parlare la gente. Questa non è davvero una cosa. Se lo fa e lo fa, sarebbe un grande momento. Se così non fosse, starà comunque bene”.