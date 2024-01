Antonio Nosa, una star assoluta, ha dato consigli sul suo futuro trasferimento! – Tutto il calcio

Sappiamo che il futuro di Antonio Nosa si scriverà molto velocemente lontano dal campionato belga. L'ala del Club Brugge ha un seguito diffuso e può contare sui preziosi consigli di una stella assoluta.

Antonio Nosa (18 anni) Porterà molto presto una fortuna al Club Brugge, questo è certo. Il norvegese è stimato in 17 milioni di euro l'uno Trasferimento di mercato, valore che in realtà non corrisponde più al suo valore reale perché il Chelsea era già pronto a mettere sul tavolo 30 milioni di euro. Ma Noosa non vuole affrettare le cose.

Per quanto riguarda le sue scelte, i brugesesi possono contare sui consigli di una vera star: Erling HaalandCon cui gioca nella nazionale norvegese. “Stiamo parlando di questo, sì – ha detto Nosa -. I miei compagni mi hanno spiegato che giocare in Premier League, secondo loro, è molto interessante”. ultime notizie. “Ma non stanno spingendo da me nessuna delle squadre interessate.”

Ciò che potrebbe ancora mancare ad Antonio Nosa sono le statistiche che eguagliano il suo folle talento. È anche qui che Erling Haaland può aiutare. “Non gli chiedo consigli esplicitamente, ma in allenamento lo guardo sempre. È uno dei migliori giocatori, se non il migliore al mondo. Dovrò fare meglio in questo senso in futuro”. “Esatto. È un grande onore vedere Haaland lavorare così da vicino.”