Lo Standard ha annunciato l'arrivo di Ivan Leko ed è iniziata la finestra di mercato invernale. Molti giocatori si trovano in una determinata situazione sportiva e/o contrattuale e potrebbero cambiare direzione a breve.

La norma non funziona bene. Questa è in generale l'osservazione che possiamo trarre dalla prima parte della stagione degli scarafaggi. Lo Standard è nono nella classifica della Pro League, a 9 punti dai primi sei e a soli due punti dalla zona rossa.

Il lavoro che deve essere fatto Ivan Leko Non sorprende che sia grande. Questo vale anche per il direttore sportivo Fergal Harkin. Il tecnico avrà tante questioni sul tavolo da risolvere quest’inverno.

In difesa: Levis, Boukadi

Costa vive et al Merville Bocade Sono i dirigenti dello spogliatoio. Mentre il primo è apparso in ogni partita giocata da Hofkins dal suo ritorno, il secondo è uno dei pilastri ed è molto importante come difensore centrale insieme – o al posto di – Van Heusden.

I contratti di entrambi i giocatori scadranno tra 6 mesi. Non danno più soddisfazione. La partenza quest’inverno è molto probabile. In questo caso il club dovrà rafforzare le sue fila perché il Leko perderà giocatori importanti nel suo sistema difensivo a 3.



© Notizie fotografiche

Al centro: Alzate e Haydn

Cominciamo con un caso Stefano Alzate. Il centrocampista colombiano è stato titolare indiscusso, riuscendo più volte a sopravvivere a livelli spesso moribondi. Alzate si trova bene in Standard e Leko senza dubbio vorrà costruire il suo sistema attorno a lui. Ma ora la situazione contrattuale del giocatore si complica. Il suo contratto con il Brighton scade a fine stagione. Il club inglese vuole riportarlo indietro e poi cederlo. Recentemente è stato offerto ai Rangers. La partenza sarà probabilmente un duro colpo per lo Standard.



© Notizie fotografiche

condizioneIsaac Hayden Completamente differente. L'inglese è arrivato quest'estate in prestito dal Newcastle. Doveva portare la sua esperienza importante, ma ha deluso. Circolavano voci secondo cui il giocatore non si sentiva bene in Belgio, cosa che lui ha smentito.

Newcastle Vuole rompere il prestito di Hayden e trovargli una via d'uscita. Si dice che diversi club del campionato siano interessati. Fergal Harkin Ha confermato la possibilità che Hayden parta quest'inverno. La Standard è attualmente in trattative con Newcastle.

In attacco: Ohio e Berica

La prima parte della stagione Noah, ohio Nello Standard era molto complicato. Il giovane attaccante olandese non è riuscito a confermare le grandi promesse fatte la scorsa stagione. Con Hofkins ha giocato pochissimo – ha collezionato solo due presenze nel campionato professionistico -, Ha spiegato che stava attraversando “il periodo più difficile della sua carriera”.

Citando il Genoa, l'Ohio sembra vicinissimo al prestito all'Utrecht, in Eredivisie. Infine, non dimentichiamo la situazione Passo Berica. Il serbo non ha mai convinto Hofkins e cercherà sicuramente un momento di gioco… lontano dagli standard.