Antonio Conte perde le staffe e distrugge i suoi giocatori e la storia del Tottenham in conferenza stampa (video)

Non felice. È il minimo che possiamo dire, Antonio Conte Era sconvolto alla conferenza stampa quanto la sua squadra sul campo. Costretti a schierare il Southampton quando erano in vantaggio per 1-3, gli Spurs entrarono in crisi. Ed è del tutto possibile che debbano anche cercare un nuovo allenatore dopo il capriccio di Antonio Conte in una conferenza stampa post partita. I giocatori, la società, tutti hanno preso il suo grado… L’allenatore aveva chiaramente dimenticato a casa il suo candidato alla lettera.

Seccatissimo, il tecnico italiano non ha più voluto difendere i suoi giocatori: “Scuse, scuse… trova sempre delle scuse per loro. Siamo professionisti. Il club ci dà molti soldi. Questo non è per trovare scuse!“

Non va con il dorso di un cucchiaio:Il problema è che abbiamo dimostrato di non essere una squadra. Abbiamo undici giocatori che entrano in campo. Vedo undici giocatori egoisti, giocatori che non vogliono aiutare gli altri. Chi non dà il suo cuore alla terra. “

A poco a poco Conte sta mettendo in discussione anche le ambizioni del club. Prima (quasi) sottilmente:Finora ho cercato di nascondere tutto. Ma per cosa possiamo lottare ora, con questo atteggiamento, questo impegno? Perché ? VII? Ottavo posto?“

Poi si mette dei grossi zoccoli, dimenticando di soppesare le sue parole: “Qui sono abituati, non giocano per qualcosa di importante. Non vogliono giocare sotto pressione, non vogliono pressioni. Così è più facile. Questa è la storia del Tottenham, i proprietari del Il club è lì da 20 anni e non ha vinto niente, perché?.. La responsabilità è solo del club, o degli allenatori che restano qui.“

Difficile immaginare la continuazione dell’avventura tra le diverse parti dopo. Gli osservatori del calcio inglese concordano nella loro analisi post-partita.

Se il Tottenham è ancora quarto con 49 punti e l’ultima ipotetica qualificazione alla Champions League, sta perdendo l’opportunità di battere il Manchester United, terzo in classifica, che ha 50 punti e gioca i quarti di finale di FA Cup questo fine settimana.

I Red Devils hanno anche due partite in meno, così come il Newcastle, quinto e a sole due lunghezze dai londinesi.