Andreas Skov Olsen verso il campionato?

Dopo la partenza di Tajon Buchanan per l'Inter quest'inverno, l'obiettivo dell'FC Brugge è quello di non perdere gli altri pilastri della squadra. Tuttavia, alcuni giocatori continuano ad attirare interesse dopo essere saliti alla ribalta negli ultimi mesi, in particolare Andreas Skov Olsen.

Il giocatore danese è probabilmente il giocatore più decisivo del Club Brugge in questa stagione, cosa che non è sfuggita all'attenzione. Negli ultimi giorni il suo nome è stato accostato a quello della Real Sociedad. Il club spagnolo, che attualmente occupa il sesto posto nella Liga, sembra piuttosto entusiasta di ingaggiare l'esterno questo mese.

Tuttavia, lo stesso Skov Olsen ha dichiarato di non avere intenzione di partire quest'inverno. Il Mundo Deportivo comunica che il nome di Skov Olsen sembra essere una priorità in questa finestra di mercato. In caso di fallimento verrà preso in considerazione il nome del belga.

Oltre a Idun Zegrova (Lille) e Giovanni Reyna (Dortmund), nella lista delle opzioni a disposizione dei baschi comparirà anche il nome di Cyril N'Gong. Il nostro connazionale, 23 anni, continua a stupire all'Hellas Verona e ha segnato il suo sesto gol in Serie A questo fine settimana contro l'Empoli.

12 milioni di euro

Questo lo rende un obiettivo popolare durante la finestra di mercato invernale, soprattutto perché il Verona ha bisogno di vendere giocatori e mettere N'Gong sul mercato. L'attaccante vale però 12 milioni di euro, una cifra che la Fiorentina ha ritenuto troppo alta, secondo il Corriere dello Sport, e che per questo si è allontanata dalla corsa agli N'Gong.

La Real Sociedad ha quindi già un concorrente in meno nella lotta per l'ex giocatore del Club Brugge e del PSV Eindhoven, ma la battaglia è lungi dall'essere finita. Nelle ultime settimane si è parlato anche di Napoli e Aston Villa come possibili destinazioni di N'Gongi.

L'attuale quinto classificato nella Jupiler Pro League spera di ingaggiare il belga in Spagna. Le ultime due settimane della finestra di mercato saranno lunghe e complicate per il Club Brugge.