Ancora pochi giorni per registrarsi: cosa devi sapere sul nostro acquisto energetico di gruppo | Economia

Gli esperti di Wikipower sono riusciti a negoziare prezzi interessanti per gas ed elettricità lo scorso ottobre, grazie a un recente esercizio di acquisto di gruppo, organizzato in collaborazione con più di 25 partner del settore pubblico e privato, tra cui 7sur7. Restano pochi giorni per iscriversi. Non perdere neanche un secondo, registrati agli acquisti di gruppo e scopri la tua offerta personalizzata.