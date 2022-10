‘Anche Mariano lo ha superato’: la stampa spagnola spinge il punto centrale di Eden Hazard

La situazione di Eden Hazard sembra diventare sempre più complicata di settimana in settimana. Se Carlo Ancelotti ce l’ha Ho promesso un ruolo di leadership Alle spalle di Karim Benzema in preparazione, Brenoa non è riuscito a brillare durante la sua apparizione in questa posizione e non gioca dall’11 settembre, nessun mese esatto, con Merengo mentre KB9 è appena reduce da un infortunio.

Questa nota triste arriva da AS: nelle ultime quattro settimane, Eden Hazard ha giocato 129 minuti… ma tutti per i Red Devils contro Galles e Olanda. Non ha giocato un solo minuto per il Real Madrid dall’inizio contro il Maiorca nel campionato spagnolo, ed è stato il suo unico inizio di stagione. “Anche l’infortunio di Benzema non gli ha dato un posto in squadra”, si riferisce al quotidiano spagnolo. Hazard non convince Ancelotti di questa posizione e Rodrygo subentra provvisoriamente. Più preoccupante secondo AS, “L’Eden non è riuscito a raccogliere nemmeno le briciole dopo i cambi avvenuti durante la partita, i minuti dati a Mariano”.

Perché Hazard ha già perso un posto in più nella gerarchia del Real Madrid: “Anche Mariano lo ha superato… una trasgressione improvvisa.”Secondo AS, entrambi i dominicani, arrivati ​​al Real Madrid nel 2018, sono sempre stati considerati un terzo o addirittura un quarto coltello.

Una situazione che si complica, nonostante le parole di Ancelotti

In tutto sono stati cinque incontri consecutivi in ​​cui Eden Hazard è rimasto in panchina senza giocare un solo minuto, quando ha giocato almeno dieci minuti in quattro dei primi sei incontri della stagione. Una situazione sempre più preoccupante a un mese dall’inizio dei Mondiali in Qatar.

Quindi i brillanti discorsi di inizio stagione nel promesso nuovo ruolo di capitano dei Red Devils sono già fuori portata. Tuttavia, davanti alla stampa, sembra che Carlo Ancelotti continui a mantenere la fiducia in Hazard. Così ha Tempo di gioco promesso molto rapidamente : “Sta bene, si sta allenando bene. Presto avrà la sua occasione”., ha detto lunedì in una conferenza stampa. Forse fino a questa settimana in Champions League contro lo Shakhtar Donetsk, il Real Madrid è sicuro di qualificarsi per gli ottavi (e il primo posto nel proprio girone).

Speriamo che questa volta Eden Hazard possa cogliere la sua occasione e (finalmente) tornare al Real Madrid. Mancano 40 giorni all’inizio dei Mondiali, è ora…