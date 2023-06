Bard è un chatbot basato sull’intelligenza artificiale sviluppato da Google. Stranamente, sembra preferire iOS ad Android, il sistema operativo per smartphone sviluppato da… Google.

Beh, non ce lo aspettavamo. Questa settimana, colleghi dApple Insider Ha condotto un esperimento piuttosto assurdo con Google Bard, l’intelligenza artificiale sviluppata dalla controllata Alphabet. Gli hanno chiesto quale sia il miglior sistema operativo per smartphone tra iOS e Android. Quando fai la domanda a Siri, la risposta è inequivocabile, poiché l’assistente di Apple invoca costantemente la sua fedeltà al sistema operativo dell’iPhone.

Da parte sua, Bard sembra concordare con questa affermazione. L’intelligenza artificiale di Google risponde come “Se i due sistemi operativi hanno i loro punti di forza e di debolezza, la preferenza è comunque a favore di iOS”. Il chatbot presenta poi un elenco dei pro e dei contro dei due sistemi operativi, con più voci a favore di iOS.

“Abbiamo anche chiesto a ChatGPT e Bing Chat, ma entrambi hanno affermato di non avere un’opinione. È interessante notare che Bard sta ancora cercando di esprimere un’opinione nonostante sia un’entità incapace di esprimere un’opinione”.dice AppleInsider.

La cosa ancora più sorprendente è che Bard è stato progettato da Google, i proprietari di… Android dal 2005.

