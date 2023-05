Amazon vende questo laptop da gioco (RTX 3050) ad un ottimo prezzo dopo uno sconto di 500€

Vuoi investire in un laptop da gioco, ma il prezzo ti trattiene? Al momento, l’Asus Tuf Dash F15 con RTX 3050 viene proposto ad ancora meno: 699 euro, contro i 1199 euro iniziali.

Ci sono molti laptop da gioco con le ultime schede grafiche della serie RTX 4000 sul mercato, ma i prezzi sono piuttosto alti. È comunque interessante passare ai laptop che integrano la serie 3000, come l’Asus Tuf Dash F15 con RTX 3050 Ad un costo inferiore ai 700 euro. Un buon affare per questo dispositivo che è in grado di eseguire giochi impegnativi in ​​condizioni decenti.

Punti di forza dell’Asus Tuf Dash F15

Schermo HD da 15 pollici ultra fluido

Le Combo Nvidia GeForce RTX 3050 + i5-11300H

È accompagnato da 8 GB di RAM e SSD NVMe da 512 GB

Prima a 1.199€, poi scontato a 919€, il portatile Asus TUF Dash F15 Oggi viene scambiato a 699 euro su Amazon.

Buona configurazione per giocare

Asus TUF Dash F15 offre un ottimo rapporto qualità-prezzo, ma potrebbe non soddisfare le aspettative dei giocatori più esigenti. Utilizza una scheda grafica RTX 3050 in grado di eseguire gli ultimi giochi AAA a 1080p. Durante i test, l’RTX 3050 è stato in grado di funzionare Villaggio di Resident Evil Al massimo delle impostazioni grafiche, in Full HD e con ray tracing a 56 fotogrammi al secondo. Questa scheda grafica potrebbe trovarsi nella parte inferiore del paniere, rendendola il compromesso perfetto per budget ridotti.

Dal punto di vista dell’animazione, si basa su un processore Intel Core i5-11300H con clock fino a 4,4 GHz in modalità boost con 8 GB di RAM. Con questa configurazione potrai immergerti nelle tue attività senza troppi rallentamenti, anche nell’ambito del multitasking o addirittura della creazione di contenuti (editing video, foto, ecc.). Per l’archiviazione, è fornito da un SSD PCIe NVMe M.2 da 512 GB che porterà una gradita dose di reattività all’intero sistema.

Aspetto forte e schermo aerodinamico

La collezione TUF privilegia la robustezza per durare nel tempo. Abbiamo diritto a un robusto case nero opaco con tastiera retroilluminata. Per un pannello FHD da 15,6 pollici, Asus offre un’elevata frequenza di aggiornamento di 144Hz per un’eccellente fluidità. Cosa si può ottenere con immagini chiare e senza ritardi nei giochi competitivi.

Per stargli dietro, potrai contare su una buona indipendenza. Il marchio fa di tutto in termini di resistenza, senza dimenticare che le schede grafiche tendono a scaricare rapidamente la batteria. Potrà funzionare per una giornata lavorativa, a seconda degli utilizzi e, soprattutto, potrà recuperare metà della sua batteria in 30 minuti. Per quanto riguarda la connettività, abbiamo diritto a tre porte USB, una porta Thunderbolt 4, una porta LAN, un ingresso HDMI e un jack per cuffie audio. Si noti che è compatibile con Wifi 6 e Bluetooth 5.2.

Per scoprire altre referenze in questo campo, vi invitiamo infine a fare riferimento alla nostra guida all’acquisto sui migliori portatili da gaming del 2023.

