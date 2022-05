Inflazione record: perché i nostri prezzi alimentari sono più alti del 6% rispetto a un anno fa

A maggio l’inflazione si aggirava intorno al 9%, a causa del boom energetico. Ma anche il cibo è molto caldo.

Di Julian Busseler



Pubblicato il 30/05/2022 alle 18:28 Tempo di lettura: 3 minuti



cI consumatori piangono: nessun miglioramento sul fronte dell’inflazione. esattamente il contrario! Mentre era all’8,31% ad aprile, l’aumento dei prezzi è stato vicino al 9% (8,97% per l’esattezza) a maggio, il livello più alto da… agosto 1982. Lo dimostra il CPI recentemente aggiornato da Statbel. Non sorprende che l’aumento dei prezzi dell’energia (4,8 punti percentuali da 8,97) spieghi in gran parte questo tasso elevato. Questo aumento di prezzo è del 56,8% con cinque incrementi in un anno particolarmente sfidanti per il portafoglio: + 130,6% per il gas naturale, + 61,2% per il riscaldamento a gasolio, + 54,4% per l’elettricità, + 34,4% per il gasolio e + 29,2% per benzina in media.



