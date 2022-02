Amel Bent recadre un talento dans «The Voice» (video)

La stagione 11 de « La voce: la plus belle voix » a repris ce samedi soir sur TF1, avec la diffusion de la seconde session d’auditions à l’aveugle. Au program, il y avait de l’émotion, des frissons, de l’humour, mais aussi des déceptions. Alors que ce sont souvent les talents abandonnés qui ressortent dépités de l’exercice, cette fois, c’est du côté des coachs qu’on a consstaté de la déception. Dès la première minute du passage de Rafqui reprenait «Ne me jugez pas», di Camille Lellouche, Amel Bent et Florent Pagny semblaient conquis par son interpretazione. À tel point que les deux coachs se sont rapidement retournés, afin de le recruter dans leurs équipes. Seulement voilà, le reste de l’audition du jeune bordolese s’est plutôt mal passé, tout en particulier au moment de la note finale. Trop de stress, ou trop d’audace ont conduit le chanteur à louper de manière impressionnante sa dernière vocalise, face à des coachs dépités. Amel Bent a notamment eu du mal à cacher son mécontentement, et s’est même retourné vers Vianney, s’exclamant : « Qu’est-ce qu’il fait la ?! »

« À la fin, t’as un peu vrillé. Mais en fait, c’est parce qu’il ne faut pas aller chercher ces note là-haut avec cette voix-là. T’as démarré, c’était tout impeccabile, et en plus, on est les deux retournés, et puis tu nous fais des trucs à la fin… Mais non, ne fait pas ça ! » un rapidement interpellé Raph. Alors que ce dernier tentait de se justifier, expliquant qu’il aimait prendre des risques, il a été interrompu par l’interprète de “Ma philosophie”. « Les risques tu dois les prendre dans les séances de travail. Faut que ça ressemble à un osé (…), mais en réalité, tu l’as travaillé pendant des heures. C’est pas grave parce que ce qu’on an entendu ça nous a suffi à nous retourner, c’était sublime. Ce t’as fait à la fin si on l’avait entendu, on ne serait pas retourné. » at-elle asséné au talent, déconfit visibile. Elle s’est ensuite rapidement adoucie, tentant de le rassurer : « Mais c’est que de l’amour en vérité (…), su un envie que ce soit tout bien. » Dans une atmosphère plus détendue, Vianney est ensuite revenu sur la response surprenante d’Amel Bent, rappelant celle d’une « mamma » . « Elle m’a fait ça, j’ai trop peur maintenant » a lance Raph, avec un geste de la main désapprobateur, et en rire. « Moi de base, je chante dans ma cave, et la, je suis devant vous, donc c’est juste génial » at-il conclu, avant de quand même choisir de rejoindre l’équipe d’Amel. Interrogé par Gala, le talent est revenu sur ce petit échec, et sur son choix de coach, plutôt surprenant au final : « Justement, je me dis qu’elle peut m’aider à m’améliorer et qu’on va bien bosser. »