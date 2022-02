Bad buzz autour de capsules pour «resserrer le vagin»

Connue pour sa partecipazione aux “Anges de la téléréalité” su NRJ 12, Sarah Fraisou è dans le viseur des internautes après avoir fait un placement de produit o elle propone des capsules de “resserrement in time”.

Sur son compte Snapchat, la jeune femme promeut ces capsules “100% naturelles” qui, selon elle, seraient destinées à aider les femmes sur le plan sexuel: “J’ai reçu tellement de confident de femmes qui me disent” Écoute, mon mari m’a trompée parce que ça ne va plus au lit”(…)», justifiant alors son placement de produit comme une solution contre l’infidélité dans un couple.

Des propos qui ont choqué ses nombreux abonnés: «C’est une blague j’espère??!!! Faire culpabiliser les femmes trompées car elles ont un vagin “pas étroit” pour qu’elles prennent des pilules dangereuses pour resserrer tout ça??», «Alors là, on est au sommet de la connerie! Elle vendrait sa mère pour de l’argent celle-là! Oh mio dio!”, “Il ya un gel pour raffermir son cerveau?”, “Grosse c****, faire culpabiliser les femmes trompées car elles n’ont pas un vagin serré soi-disant, je crois rêver”, peut -in lire.

Face à la polémique naissante, la starlette a tenu à mettre les Chooses au clair, même si le mal était déjà fait: «Je vais écourter toute polémique qui sera lancée sur moi parezform des que vous moté atmés» inizia. «Je n’ai jamais dit que vos mecs vous trompaient à cause de ça (…) écoutez bien ce que je dis. Je vous espone juste un problème de femmes qui me parlent en fait. Elle a souligné toutefois qu’elle avait eu des retours positifs et des remerciements grâce à ce placement.

Ce n’est pas la première fois qu’une influencese est épinglée pour faire de la publicité pour des pratiques o des produits douteux concernant l’intimeté féminine. Maeva Ghennam, candidate des «Marseillais», avait également beaucoup fait parler d’elle il ya quelques moisse vantant d’avoir “rajeuni son vagin, comme si elle avait 12 ans” grâce à la chirurgie esthétique.

(L’essenziale)