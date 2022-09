Gli ex aiutanti di Meghan Markle denunciano il comportamento della duchessa del Sussex

Questo è un libro che difficilmente riporterà l’immagine di Meghan Markle. In Realtors: The Hidden Power Behind the Crown, il giornalista realista britannico Valentine Law rivela nuove informazioni sulla personalità della fidanzata del principe Harry. Il Times ha rivelato alcuni estratti di questo libro e Meghan Markle li sta riprendendo per riordinare.







Secondo Valentine Lou, la duchessa del Sussex attacca regolarmente il personale della famiglia reale: “Le lacrime sono scese tremendamente. Molti membri del personale hanno raccontato di aver sentito un esaurimento nervoso dopo alcuni mesi”. E, continuando: “Avevano paura”.

Tuttavia, secondo Valentine Law, Meghan Markle ha persino chiamato un consulente “che sarebbe presto diventata uno dei suoi capi”.

Secondo quanto riferito, un ex dipendente ha detto di essere costantemente “sgridato” da Meghan e Harry: “Ogni 10 minuti Harry e Meghan erano arrabbiati al telefono. Mi urlavano costantemente contro. Non c’era via d’uscita. Non avevano confini”.

Lo specialista della royalty va oltre affermando che gli aiutanti della duchessa del Sussex, che si definivano il “Sussex Survivors Club”, hanno soprannominato Meghan Markle una “sociopatica narcisista”.