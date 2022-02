Marie-Sophie Lacarrau brise le silence sur son «infection rare» à l’œil (video)

Assente depuis de nombreuses semaines, la présentatrice du 13h de TF1 e donné de ses nouvelles en vidéo.

Depuis fin décembre, les téléspectateurs du JT de 13h de TF1 n’ont plus vu Marie-Sophie Lacarrau à l’antenne. Vittima de « soucis oftalmiques », cella qui a succédé à Jean-Pierre Pernaut n’avait pu effectuer sa rentrée à l’écran le 3 janvier.







Peu bavarde sur la nature de ses problèmes de santé durant deux mois, Marie-Sophie Lacarrau a finalement pris la parole samedi soir, munie de lunettes de soleil, dans une courte vidéo postée sur les réseaux.

Elle y remercie d’abord tous ceux qui ont adressé des marques de soutien et de sympathie depuis le début de son essence sur TF1. Puis elle donne quelques détails sur le mal dont elle souffre : « Je porte des lunettes de soleil pour protéger mon œil qui est encore fragile. Je ne veux pas m’étendre sur mon cas, mais pour répondre à tous ceux qui m’interrogent et pour que vous compreniez mon assenza qui dure, sachez que je souffre d’une infezioni rare et sévère, un trait nécessite ».

« J’ai vraiment hate de vous retrouver » confie-t-elle ensuite, remerciant au passage Jacques Legros, qui assicurare le 13h depuis fin décembre, et Julien Arnaud, qui a pris la relève cette semaine durant les congés du premierr de Marie-Sophie Lacarrau.

Si tout se passe comme prévu, la presentatrice reprendra son poste le 7 mars prochain, un annoncé TF1 il ya 10 jours.