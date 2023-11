Le prime recensioni sono eccellenti! La serie animata Scott Pilgrim è finalmente disponibile su Netflix e sembra che valga davvero la pena farci una capatina

Nata dai fumetti di Bryan O’Malley, la serie Scott Pilgrim ha visto un po’ di tutto. Le avventure dei personaggi divennero un cult, e presto diedero origine ad un adattamento cinematografico, adattamento che non riuscì prima di diventare a sua volta un cult. Dopo 13 anni, Scott Pilgrim torna su Netflix e le cose stanno chiaramente andando bene.

Scott Pilgrim: un viaggio caotico ma un caso di licenza di culto

I fumetti sono stati pubblicati da Oni Press e Milady tra il 2004 e il 2010 Scott Pellegrino Hanno acquisito un’aura di azione di culto. Il film ruota attorno alle avventure di un giovane canadese di 23 anni, che suona il basso in una piccola band in attesa di trovare un lavoro che in realtà non sta cercando. Un giorno incontra Ramona e se ne innamora subito. Sfortunatamente per lui, Non può uscire con lui un appassionato Questo dopo che Ramona ha sconfitto i sette precedenti, è stato presentato come un cattivo. A partire dal 2005, O’Malley ha vinto il Doug Wright Award come miglior nuovo talento ed è stato nominato per tre Harvey Awards.

Molto rapidamente, il successo della commedia Ha messo Scott Pilgrim sul radar di Hollywood, cosa che ha dato la direzione a Edgar Wrightche forse conoscete dalla sua partecipazione alla Trilogia del Cornetto (L’alba dei morti dementi, Hot Fuzz, L’ultimo pub prima della fine del mondo) con Simon Pegg e Nick Frost. Troviamo lì Michael Cera nel ruolo di Scott e Mary Elizabeth Winstead nel ruolo di RamonaO Ellen Wong o Mark Webber o Alison Pill o Alan Kendrick o anche Brie Larson e Chris EvanS. Il film è uscito nel 2010 ed è stato un fallimento critico al botteghino Sono stati generati solo 48 milioni di dollari su un budget di 60 milioni di dollariFatta eccezione per il marketing. Tuttavia, col tempo, il film riacquistò popolarità a tal punto da divenire un cult e oggi è considerata un’opera imperfetta ma molto interessante da guardare. Oltre al film è stata trasmessa una breve serie animata, Il gioco è stato sviluppato da Ubisoft Montreal È stato pubblicato.

Scott Pilgrim decolla, e così anche le buone recensioni!

Mentre pensavamo che la licenza fosse in difficoltà, ora, nel 2022, The Hollywood Reporter lo annuncia Che c’è una nuova serie animata in produzione per Netflix. Il tutto viene poi affidato allo Science Studio SARU (Star Wars Visions, Super Shiro) diretto da Masaaki Yuasa. Altro annuncio, il doppiaggio inglese dovrebbe essere fornito dalla troupe cinematografica, cosa che farà piacere ai fan. La serie animata Scott Pilgrim Takes Flight, che mira a unire i vari adattamenti in un insieme coeso, è arrivata su Netflix venerdì 17 novembre. Era impazienza mista ad ansia, ma le prime reazioni sono state a dir poco ottime!

Su IGN, ad esempio, parliamo di “una straordinaria incarnazione del fumetto” che non gioca solo sulla nostalgia. Dal lato del Guardian si parla di “una nuova direzione che offre una prospettiva emozionante sull’universo” mentre da Collider si parla di una collezione che vale “soprattutto per la sua estetica e animazione”. Tuttavia, alla fine il sito sembra meno convinto. Su Metacritic la serie ha attualmente un punteggio di 81/100, con recensioni provenienti principalmente dai media nordamericani. Qualunque cosa fosse, sembrò convincerla, segno che Scott Pilgrim non aveva detto la sua ultima parola.