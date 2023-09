Titoli di Stato a un anno: i belgi hanno sottoscritto circa 22 miliardi di euro. Qual è l’impatto di ciò sulle finanze del paese?

Quali saranno le conseguenze del successo di questo titolo di Stato sulle casse dello Stato belga? “Abbiamo buone notizie“, rassicura Jean Depot, direttore dell’Agenzia del debito. Possiamo individuare in particolare conseguenze positive sul lato degli interessi e sul bilancio dello Stato.

La settimana scorsa, l’agenzia del debito aveva già notato cambiamenti positivi nei tassi di interesse applicati al Belgio per le sue operazioni OLO, le obbligazioni a lungo termine e il denaro che il Belgio prende in prestito a lungo termine sui mercati finanziari. Il divario tra i tassi applicati al Belgio e quelli più bassi ottenuti dai grandi Stati sovrani come Francia o Germania è diminuito di 3-4 punti base. “Ciò è senza dubbio dovuto al successo dei titoli di Stato“, nota Jean Depot.Ciò lascia una buona impressione sui mercati finanziari“Continua aspettandosi di pagare meno (3 o 4 punti base)”.Per finanziarci nelle settimane successive“.

Ciò rappresenterebbe, per i prestiti che il Belgio deve ancora erogare quest’anno, un vantaggio di 2,1 milioni di euro all’anno, ovvero un guadagno su dieci anni di 21 milioni di euro, secondo le stime dell’agenzia del debito. A determinate condizioni, questo vantaggio per le finanze statali potrebbe arrivare a 150 milioni di euro in dieci anni, ha osservato il capo dell’agenzia del debito.

Un’altra conseguenza è che il Belgio presto si indebiterà meno sui mercati finanziari e utilizzerà invece parte dei fondi raccolti durante la campagna annuale dei titoli di stato.

Pertanto, lo Stato belga ridurrà il volume delle emissioni monetarie – debito a breve termine – di 10,4 miliardi di euro nelle prossime settimane. Anche le emissioni di debito a medio e lungo termine che dovranno ancora essere implementate nel 2023 saranno ridotte di 2,25 miliardi di euro.