Il prezzo è competitivo in Europa per questa nuova auto elettrica, ma c’è un ma

Fisker ha utilizzato il salone IAA di Monaco per rivelare il prezzo di partenza del Pear, il suo SUV elettrico al 100% più economico. È una bella sorpresa, ma c’è un ma.

Alla fiera IAA Mobility 2023 di Monaco, Fisker ha iniziato a correre rivelando i dettagli di tre dei suoi nuovi veicoli: Rōnin, PEAR e Alaska.

Con il successo del modello Ocean, le cui consegne sono già iniziate su entrambe le sponde dell’Atlantico, l’azienda punta chiaramente a rafforzare la propria presenza nel Vecchio Continente.

6 /10



Tra questi tre nuovi prodotti è la pera ad attirare particolarmente l’attenzione.

PEAR (Personal Electric Vehicle Revolution) è stato posizionato come la visione di Fisker di un veicolo elettrico accessibile.

Lunga 4,5 metri (come la futura Peugeot 3008), questa vettura è basata sulla piattaforma SLV-1 di Fisker. Secondo Fisker, metodo di sviluppo Acciaio++ Il produttore avrebbe ridotto l’utilizzo dei componenti del 35% rispetto ad altri veicoli elettrici della sua categoria.

Gli interni della Fisker Pear dimostrano un design pratico. Come molti SUV, il SUV offrirà la possibilità di scegliere tra tre posti in prima fila, incluso un biposto accanto al sedile del conducente.

Grazie alla mancanza di una consolle centrale, questa versione potrà ospitare sei passeggeri. Sarà offerta anche una versione tradizionale a cinque posti. Nelle versioni di fascia alta, il touchscreen centrale da 17,1 pollici può ruotare dalla modalità verticale a quella orizzontale SalaTutti i sedili possono essere regolati, ad esempio, per guardare un film.

Come abbiamo spiegato qualche giorno fa, Fisker offrirà due opzioni di batteria. Uno offre un’autonomia fino a 320 km (in ciclo WLTP) per un utilizzo più quotidiano, mentre l’altro offre un’autonomia fino a 560 km nel ciclo di omologazione WLTP.

Da 32.900 euro

La promessa è allettante, soprattutto perché… Il prezzo di partenza in Europa è fissato a 32.900 euro, soprattutto il bonus ambientale. Ma qui sta il problema…

A differenza del suo predecessore, l’Ocean, prodotto a Graz, in Austria, Fisker ha scelto di produrre il Pear negli Stati Uniti, in collaborazione con Foxconn. Questa scelta potrebbe avere conseguenze finanziarie per i clienti francesi. Infatti, con l’implementazione del punteggio ambientale nel 2024, le pere potrebbero non avere più diritto al bonus ambientale in Francia.

Questa decisione potrebbe limitare l’attrattiva dell’auto sul mercato francese, nonostante il suo prezzo iniziale competitivo. Resta da vedere se le proprietà innovative delle pere saranno sufficienti a convincere i consumatori francesi a ignorare questa mancanza di vantaggi.

Questo modello a pera è stato annunciato Dalla metà del 2025 In Europa vale la pena notare che il comunicato stampa attualmente menziona solo la Germania per quanto riguarda disponibilità e prezzo.

