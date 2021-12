Al centro del dibattito la riforma del bollo auto in Vallone

La proposta del segretario Henry mira ad aumentare le tasse sui veicoli più pesanti e più inquinanti. Nega di prendere di mira tutti i SUV.

Pubblicato 12/12/2021 18:19



CQuesto non è un inseguimento di SUV”. Nell’ufficio del ministro della Mobilità Philip Henri (Ecolo), abbiamo cercato di spegnere un incendio divampato questo fine settimana da alcune associazioni professionali dell’auto dopo la fuga di notizie sulla stampa di un memorandum d’intenti della ministro teso a riformare la tassazione delle auto in Vallonia.Secondo Per una dichiarazione di politica regionale in cui si afferma di “favorire l’acquisto di autovetture meno potenti e meno pesanti, e quindi meno inquinanti”, la proposta di Philip Henry – che sta appena iniziando ad essere la oggetto di discussioni interministeriali – per sostituire l’attuale metodo di calcolo della tassa di immatricolazione (TMC) e della tassa di circolazione (annuale) sulla base dei cavalli finanziari in maniera dipendente dalle emissioni di CO2 e massa/energia.



