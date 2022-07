Prezzo alla pompa: il belga non è il peggiore (mappe interattive)

I paesi hanno adottato misure in tutte le direzioni per ridurre le tasse sui carburanti. Le misure aggiuntive previste dalla Francia preoccupano i lavoratori delle stazioni di servizio belghe.

Questo articolo è riservato agli abbonati







Giornalista presso il Dipartimento di Economia

Di Jean Francois Münster



Pubblicato il 27/07/2022 alle 06:00 Tempo di lettura: 4 minuti



Ile litro di benzina a 1,5 euro ad inizio anno scolastico? Questa è la prospettiva che il loro governo ha dato agli automobilisti francesi lo scorso fine settimana. Il ministro dell’Economia Bruno Le Maire si è detto favorevole all’aumento dello sconto su ogni litro di carburante venduto in un compromesso negoziato con i rappresentanti della repubblica. Questo può salire da 18 a 30 centesimi al litro a settembre e ottobre. Allo stesso tempo, il governo ha esercitato pressioni sul suo eroe nazionale, TotalEnergies, affinché abbassi i prezzi, brandendo lo spettro di una tassa sui super profitti realizzati dal settore. Il vettore ha rispettato e ha annunciato che avrebbe applicato uno sconto di 20 centesimi al litro alla pompa tra settembre e novembre in tutte le sue stazioni di servizio in Francia, quindi uno sconto di 10 centesimi al litro per il resto dell’anno. Se combiniamo queste due metriche, “i francesi possono ottenere 1,5 euro di carburante in alcune stazioni di servizio”, ha gioito Bruno Le Maire.



Questo articolo è riservato agli abbonati



Con questa offerta, goditi: Accesso illimitato a tutti gli articoli, file e report della redazione

Accesso illimitato a tutti gli articoli, file e report della redazione Il giornale in versione digitale

Il giornale in versione digitale Comodità di lettura con annunci limitati