Alti tassi di interesse: come trarne vantaggio?

Dopo 40 anni di declino, l’aumento dei tassi di interesse sta provocando il caos sui mercati finanziari.

Articolo riservato agli abbonati







Scritto da Cédric Boit

Inserito il 15/06/2023 alle 13:34 Tempo di lettura: 2 minuti



UN All’indomani della crisi del 2008, “le banche centrali erano ansiose di sostenere l’attività economica mantenendo i tassi di interesse a un livello molto basso”, ricorda Etienne de Calatao, co-fondatore e capo economista di Orcadia Asset Management.

Ma un forte aumento dell’inflazione li ha costretti a cambiare rotta. All’inizio hanno cambiato un po’ la loro politica. La ripresa dell’inflazione è stata vista come temporanea, a causa dei problemi di approvvigionamento globale nel 2021 e dei prezzi dell’energia all’inizio del 2022 dopo l’inizio della guerra in Ucraina. Ma poi si è scoperto che questi non erano gli unici fattori in gioco, poiché l’inflazione è leggermente diminuita mentre i prezzi dell’energia sono tornati alla normalità. »





Questo articolo è riservato agli abbonati



Scopri il resto, 1 euro per 1 mese

(nessun post)