Proposta di legge sulle misure di protezione dei consumatori approvata dal governo federale

Il governo federale ha approvato venerdì un disegno di legge contenente diverse disposizioni energetiche. Mira a sancire per legge varie misure di protezione dei consumatori Sullo sfondo di prezzi elevati. Concretamente, il cliente ha sempre il diritto di rifiutare di modificare la fattura di pagamento anticipato. I termini del calcolo dell’acconto devono essere espressamente concordati dal fornitore e dal consumatore, ricordando nel loro comunicato stampa congiunto i ministri dell’Economia Pierre-Yves Dermann, Energy Tinne Van der Straeten e il ministro di Stato per la protezione dei consumatori Eva de Bleecker.

Inoltre, in caso di risoluzione di un contratto variabile, il fornitore non può trasferire pagamenti per un anno intero. Quando un consumatore con contratto elettrico o gas variabile esercita il diritto di recesso dopo sei mesi, non sarà più possibile fatturare l’intero corrispettivo fisso, ma solo in proporzione ai giorni di consegna. Pertanto, i consumatori che desiderano modificare la risorsa, ad esempio una volta che i prezzi dell’energia scendono leggermente, potranno farlo senza dover pagare per intero la tariffa fissa. Questa misura è in vigore a partire da luglio 2022 e per tutte le risoluzioni di un contratto che ha già una durata di 6 mesi.