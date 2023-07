Alla scoperta di un cielo “meteora” nell’atmosfera del sole

Hai rifiutato i cookie relativi ai contenuti di terze parti attivandoli. Quindi non sarai in grado di riprodurre i nostri video che necessitano di cookie di terze parti per funzionare.

Stai utilizzando un ad blocker. Ti consigliamo di disattivarlo per poter accedere ai nostri video. Non puoi visualizzare questo contenuto per i seguenti motivi: Se non ti trovi in ​​nessuno di questi due casi, contattaci all’indirizzo aide@huffingtonpost.fr.

Spazio – Non saresti sorpreso di apprendere che quando il sole “piove”, non cade acqua, come accade sulla Terra. È il plasma, questo stato molto speciale della materia di cui è fatta la nostra stella. Dopo i brillamenti solari, questo plasma espulso dalla nostra stella cade sotto forma di “pioggia coronale”, un fenomeno affascinante che la NASA ha rilevato diversi anni fa, ma che oggi ha spiegato per intero. (Come si può vedere nel video in cima all’articolo).

Come promemoria, i brillamenti solari sono intense radiazioni causate dal rilascio di energia magnetica associata alle macchie solari. Secondo la NASA, può durare da pochi minuti a diverse ore e può interrompere i collegamenti satellitari o addirittura causare interruzioni radio.

Sulla Terra la pioggia fa parte del ciclo dell’acqua: i raggi del sole riscaldano l’acqua dei mari e dei laghi, che evapora nell’atmosfera e finisce per cadere sulla Terra sotto forma di pioggia, neve o grandine. Sul Sole, il fenomeno simile al plasma che emana dalla stella si raffredda rapidamente mentre scende e si condensa, attratto dalla gravità della stella.

Stelle cadenti al plasma

Queste piogge formano meravigliosi “anelli coronali”. Ai piedi di questi anelli, il plasma può raggiungere più di 1,8 milioni gradi Fahrenheit. E la pioggia coronale non ha finito di rivelarci i suoi segreti: il satellite di osservazione solare in orbita ha catturato immagini del tipo di “stelle cadenti” e “gocce di pioggia” che cadono sulla superficie del sole in più di 100 chilometri al secondo durante la pioggia coronale.

Sulla Terra, osserviamo le “stelle cadenti” quando i corpi celesti entrano nella nostra atmosfera e lasciano una scia luminosa mentre si riscaldano. Ma la maggior parte delle sfere di plasma decade prima di colpire la superficie, mentre nel Sole, dove l’atmosfera è più rarefatta, è probabile che la maggior parte di queste sfere di plasma raggiunga la superficie intatta.

Questa scoperta, guidata dall’eliofisico Patrick Antolin, potrebbe aiutare la comunità scientifica a saperne di più sull’atmosfera della stella. Tra i misteri che i famosi anelli possono risolvere c’è un fenomeno che fa ancora alzare le sopracciglia: perché l’atmosfera superiore del sole è così sottile? più caldo Questa superficie.

Vedi anche su Posta bassa :