Boiron si prepara a uscire dal mercato azionario

Boiron Laboratory, fondato nel 1932, potrebbe presto lasciare la Borsa di Parigi (Euronext). « La situazione della società non quotata sembra più idonea allo sviluppo del Gruppo Boiron, che vuole investire molto nel lungo periodo. »conferma l’omeopata in un comunicato stampa.

Boiron: Le ricette stanno cadendo a pezzi, il laboratorio è in fase di ristrutturazione

CQuesto processo lo consentirà « Più libertà nelle scelte strategiche a lungo termine, in particolare per quanto riguarda gli investimenti, preservando i valori del gruppo e il nostro impegno familiare per l’omeopatia Secondo Thierry Boiron, presidente del consiglio di amministrazione.

Gli Azionisti della Famiglia Coordinatrice, che detengono il 69,9% del capitale sociale e il 78,3% dei diritti di voto, hanno raggiunto un accordo con l’investitore EW Healthcare. partner e società Boiron Sviluppo con l’obiettivo di lanciare un’offerta a 50 euro per azione. Il prezzo dell’offerta sarà di 39,64 euro per azione, più un dividendo straordinario di 10,36 euro da versare prima dell’apertura dell’offerta.

Un’offerta vantaggiosa per gli azionisti

Al netto di tali utili, l’operazione rappresenta un premio del 36% rispetto al prezzo di chiusura del 3 luglio (29,14 euro), precisa il comunicato stampa. Il gruppo ha vissuto la graduale eliminazione dei medicinali omeopatici da parte della previdenza sociale, prima di riprendersi grazie ai risparmi generati dal piano di riorganizzazione. “Due anni dopo aver eliminato l’omeopatia dalla lista, stiamo assistendo a un ritorno alla crescita su tutta la linea e in tutti i segmenti di prodotto”.ha accolto con favore l’inizio di febbraio Valerie Lorentz BuensoR, direttore generale.

Dopo la prima fase in cui il rimborso è gradualmente diminuito dal 30% al 15% all’inizio del 2020, la minaccia temuta dal Lyon Laboratory si è finalmente realizzata il 1° gennaio 2021: Dopo un pugno di ferro con il governo francese, l’omeopatia è stata finalmente completamente rimborsata dall’assicurazione sanitaria. Una misura che avrebbe consentito allo Stato di prevedere una spesa annua stimata in 126,8 milioni nel 2018 tutti Medicinali omeopatici Confuso, prodotti in particolare dai laboratori (soprattutto Boiron, Weleda e Lehning). Da allora il gruppo si è diversificato per dipendenza Trattamento naturale.

Lo stock ha raggiunto il picco di circa € 99 nel marzo 2015. Secondo il suo sito web, Boiron impiega 2.801 dipendenti sono dislocati in 50 paesi attraverso 23 filiali.