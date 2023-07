Al Rayyan è stato scagionato Luna è in pericolo? (Riepilogo dell’episodio DNA 1473)

“Tomorrow is Ours” presentato con il riepilogo dettagliato dell’episodio 1473 mercoledì 19 luglio 2023 – In questo nuovo episodio di DNA che andrà in onda questo mercoledì su TF1, Camille e Alex non riescono a contenere la loro rabbia. La donna offesa avrebbe scelto il suo prossimo obiettivo. Charlie si innamora di un vecchio flirt d’infanzia.

Cattura TF1

Il precedente riepilogo di domani ci torna martedì 18 luglio 2023 da News Actual Anche connesso. Lettura interessante.

Domani è nostro: riepilogo dell’episodio del 19 luglio 2023

Charlie si innamora della sua vecchia fidanzata

Luna trova una seconda bottiglia sepolta nella sabbia. Contiene un nuovo messaggio. Questi sono alcuni testi in inglese della canzone Doors che in francese significa: “LA Girl, sono ancora follemente innamorato di te”. Charlie si rende subito conto che Nathan non è l’autore di questa lettera. Non è molto bravo in inglese e probabilmente non conosce le porte. Poco dopo, Nathan arriva al cottage dal tetto di paglia con una rosa in mano da regalare a Luna. La giovane gli parla in inglese e indica la seconda lettera. Nathan finge di essere l’autore, ma Luna sa benissimo che non l’ha scritto lui. Non devi davvero essere ispirato per fare una cosa del genere, sottolinea.

Poco dopo, Charlie mostra a Gabriel la seconda lettera. Crede che questo sia per lei, il che significa che il suo amore d’infanzia sarà in Seth. Charlie confida a Gabrielle di essersi innamorata di Michael Quinn mentre era in vacanza a Los Angeles. All’epoca aveva 15 anni e ascoltava i Doors. Nel corso degli anni si sono persi di vista. Charlie conduce le sue indagini e trova la sua traccia sui social network. Ma l’account di Michael è privato. Incuriosita, la giovane decise di aggiungerlo come amico per saperne di più. Gabriel pensa che Charlie stia facendo un gioco pericoloso.

La strategia di Aaron funziona molto

Aaron è al telefono con Lisa e la porta costantemente a credere che si sia slogato la caviglia durante il loro viaggio in quad. Lisa si annoia molto soprattutto perché Aaron è in vacanza. Impedisce al giovane chirurgo di sentirsi in colpa. Terminata la chiamata, Lisa vede William nel parco e lo chiama. La giovane gli chiede se la ferita di Aaron è grave e se resterà immobilizzato a lungo. William schiva la sua domanda fingendo di avere fretta. Tocca a Victoire rispondere a sua cugina. Conosce William e vedendo la faccia che stava facendo, deduce che Aaron non camminerà più subito. Poco dopo, Lisa si innamora di Aaron dal nulla. Il chirurgo ha solo il tempo sufficiente per mettere la sua stecca. Lisa è andata dal ristoratore e si è invitata a pranzo. Aaron coglie l’occasione per ammettere la sua colpa e ammettere che non è stato molto intelligente da parte sua entrare nel gioco di suo fratello. Lisa gli confida che non uscirà con Simon, poi gli confida la sua vita amorosa. La giovane donna aveva incontrato molti seduttori come lui nella sua vita, e ne era stata spesso ferita. Ecco perché trova difficile fidarsi di un uomo ed è distante. Lisa poi ammette ad Aaron di non essere insensibile al fatto che sia una persona onesta. Aaron è a disagio. A casa, Lisa confida alla cugina che tra loro non è successo niente e non nasconde il suo disappunto.

Che fine ha fatto Emma?

Camille è nella sua stanza e si interroga sulla scomparsa di Emma quando riceve la visita di Rafael e Martin. Raffaele è sconvolto. Camille si rende presto conto che la sua migliore amica è morta e scoppia in lacrime tra le braccia di sua madre. Martin è terribilmente commosso.

Alla stazione di polizia, Karim osserva attentamente le foto scattate dalla polizia scientifica sulla spiaggia nel punto in cui è stato ritrovato il corpo di Emma. George condivide con lui i primi elementi delle circostanze della sua morte. Emma è stata in acqua tra le 18 e le 24 ore, ma non è annegata. Non c’era acqua nei suoi polmoni o nello stomaco. Non è stata aggredita sessualmente, ma d’altra parte ha inferto un duro colpo alla tempia. Karim indica a George che il suo infortunio potrebbe essere stato causato da un incidente stradale. Poi le spiega che i campioni prelevati dall’auto di Romy hanno mostrato tracce di traumi, ma è impossibile dire se sia stata la bicicletta o qualcos’altro. Karim poi fa notare che non hanno avuto notizie di Jack e Ryan. Sono stati inaccessibili per 36 ore. Per George, questa non è una coincidenza. Precisa poi che se Ryan non si presenta oggi in questura, sarà considerato latitante e dovranno emettere un mandato di perquisizione.

Ryan è tornato a Sete. Roomi è teso e gli chiede perché non ha risposto alle sue chiamate. Ryan si giustifica. Si sono persi in un posto dove non potevano rispondere e il suo telefono è morto. Poi Romy chiede a suo figlio se ha preso in prestito la sua macchina lunedì pomeriggio. Spiega a Ryan che una ragazza è stata trovata morta e la sua macchina sta lampeggiando proprio accanto a lei. Poi Romi ha notato una ferita all’avambraccio di suo figlio. Ryan spiega a Romy che si è bruciato con la stufa a gas.

Quindi Romy accompagna suo figlio alla stazione di polizia. Ryan sente Karim. Ha ammesso di aver preso l’auto di Romy lunedì, ma ha giurato di non aver avuto un incidente. Si è solo affrettato avanti e indietro per prendere un paio di scarpe da ginnastica. Gli oggetti da collezione di Jack. L’ho trovato usato su internet, ma il venditore vive in una zona remota. Aveva tanta fretta perché se non li avesse presi subito, li avrebbe venduti a qualcun altro. Ma il GPS dell’auto indica che è a più di 100 metri dal posto di lavoro di Emma. Ryan giura a sua madre che l’unico errore che ha commesso quel giorno è stato guidare senza patente. Per questo ha preso le piccole strade. Karim poi chiede a suo nipote se non ha incontrato una ragazza in bicicletta, il che non è il caso. Aveva appena incontrato un uomo squallido che voleva chiedere indicazioni. Ryan ricorda che era alto. Era alto 1,80 metri e anche 1,90 metri. Era corpulento e indossava un cappello nero con un logo divertente. Non lontano da lì, nella capanna dal tetto di paglia, questo stesso tizio non distoglie gli occhi da Luna, che non sta scappando da Charlie.

Karim informa Sarah dello stato di avanzamento delle indagini sulla morte di Emma. La giovane donna dice a Roxane, Angelique e Didier che il percorso dell’autista è stato tralasciato, ma lunedì pomeriggio è stato visto un uomo vagare per il quartiere. Spiega che è il tipo di uomo che aggredisce le donne e che potrebbe aver aggredito Emma. Violet ascolta la loro discussione e ha un altro attacco di panico. Sarah ha promesso a sua cugina che non le sarebbe successo niente. Nel frattempo, Angelica promette a sua figlia che non sarà mai sola.

Non lontano da lì, Chloe, Alex e Judith ricevono la visita di Raphael e Camille. Fanno riaffiorare il ricordo di Emma. Un momento molto doloroso per Camille, che preferisce isolarsi in giardino. Alex si unisce a lei. Camille condivide con lui il suo dolore e la sua rabbia. Emma era come sua sorella. Alex gli dice che anche lui è arrabbiato. Una festa troppo piccola non è accettabile. Quindi assicura a Camille che chiunque abbia causato la morte di Emma pagherà per quello che ha fatto. Non lontano, a Renauds, Didier interroga sottilmente Sarah sullo stato di avanzamento delle indagini.

Scese la notte. Violet si sveglia di soprassalto. Sta bevendo un bicchiere d’acqua quando vede una figura in abiti scuri e un cappello davanti alla sua finestra. Questa sagoma non sembrava corrispondere al profilo dell’uomo che Ryan aveva visto. Spaventata, Violet lascia cadere il suo bicchiere, che si frantuma in mille pezzi sul pavimento. Poi ha avuto un attacco di panico.

